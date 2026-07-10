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Thể thao World Cup 2026

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ: 'La Roja' nối dài kỷ lục sạch lưới, thắng sát nút

Hoàng Lê
Hoàng Lê
Dựa trên 25.000 lần mô phỏng, siêu máy tính Opta đưa ra dự đoán kết quả đội tuyển Tây Ban Nha với đội tuyển Bỉ ở tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2 giờ ngày 11.7 trên sân SoFi (Mỹ).

Sức mạnh của đội tuyển Tây Ban Nha và Bỉ

Trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026 diễn ra hôm nay đã xác định được đội đầu tiên giành quyền vào bán kết là đội tuyển Pháp. Đội thắng trong trận tứ kết 2 diễn ra lúc 2 giờ sáng mai giữa Tây Ban Nha với Bỉ sẽ gặp đội tuyển Pháp ở vòng bán kết.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ: 'La Roja' nối dài kỷ lục sạch lưới, thắng sát nút- Ảnh 1.

Ảnh: FPT PLAY

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ: 'La Roja' nối dài kỷ lục sạch lưới, thắng sát nút- Ảnh 2.

Lamine Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn trước đội tuyển Bỉ ở tứ kết World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Với phong độ cực kỳ ấn tượng khi bất bại cả 5 trận, chưa để thua bàn nào, đội tuyển Tây Ban Nha cho thấy đẳng cấp trong vận hành lối chơi, đặc biệt ở khả năng phòng ngự. Những ngôi sao như Lamine Yamal, Rodri, Mikel Merino chưa chói sáng như Messi (Argentina), Mbappe (Pháp), Haaland (Na Uy) nhưng tạo sự kết dính với các đồng đội và cũng bùng nổ kịp lúc, tạo nên sức mạnh tập thể cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Trong khi đó đội tuyển Bỉ trải qua 2 chiến thắng đầy bản lĩnh ở vòng loại trực tiếp. Ở vòng 32 đội, đội tuyển Bỉ bị Senegal dẫn trước 2-0 nhưng ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục 3-2. Ở vòng 16 đội, Kevin De Bruyne cùng các đồng đội vượt qua Mỹ với tỷ số 4-1 bất chấp áp lực khi thi đấu với đội chủ nhà.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ: 'La Roja' nối dài kỷ lục sạch lưới, thắng sát nút- Ảnh 3.

Kevin De Bruyne cùng đội tuyển Bỉ được kỳ vọng tạo bất ngờ trước Tây Ban Nha

ẢNH: REUTERS

Siêu máy tính Opta chọn Tây Ban Nha

Trong 25.000 mô phỏng trước trận đấu, siêu máy tính Opta cho kết quả khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha trước đội tuyển Bỉ trong thời gian thi đấu chính thức (90 phút) là 59,3%. Cơ hội thắng trong 90 phút của đội tuyển Bỉ là 18,3% và khả năng hòa là 22,4%.

Nếu tính cả hiệp phụ và đá luân lưu, cơ hội chiến thắng, đoạt vé vào bán kết của đội tuyển Tây Ban Nha là 69,5% trong khi 30,5% thuộc về đội tuyển Bỉ.

Dự đoán tỷ số: đội tuyển Tây Ban Nha thắng Bỉ 1-0.






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