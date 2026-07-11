Pháp có hàng công mạnh nhất lịch sử: Mbappe chưa hài lòng vì lý do đặc biệt

Sức mạnh tuyệt đối của Pháp

Chiến thắng 2-0 trước Ma Rốc đã giúp đội tuyển Pháp không chỉ lọt vào bán kết, mà còn trở thành tập thể duy nhất toàn thắng trong 90 phút từ đầu giải.

Học trò HLV Didier Deschamps toàn thắng Senegal (3-1), Iraq (3-0), Na Uy (4-1), Thụy Điển (3-0), Paraguay (1-0) và Ma Rốc (2-0). 16 bàn thắng, 2 bàn thua, đó là hình bóng của nhà vô địch thực thụ.

Tại World Cup 2026, trong những ứng viên vô địch như Argentina (thắng chật vật Cabo Verde, Ai Cập), Tây Ban Nha (hòa Cabo Verde, thắng vất vả Bỉ) đều đã có những "vết xước", hành trình của Pháp vẫn thuận buồm xuôi gió.

Pháp thăng hoa ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong tay HLV Deschamps còn đang có bộ ba tấn công nguy hiểm bậc nhất mà World Cup từng chứng kiến, với Kylian Mbappe (8 bàn, 3 kiến tạo), Ousmane Dembele (5 bàn, 3 kiến tạo) và Michael Olise (5 kiến tạo), Pháp trở thành đội đầu tiên có hai cầu thủ ghi 5 bàn thắng trở lên ở một VCK World Cup sau 24 năm, kể từ Brazil năm 2002.

Pháp không chỉ có tuyến tấn công biến ảo, với Desire Doue và Bradley Barcola hỗ trợ bộ ba tấn công nói trên, mà còn có băng ghế dự bị chất lượng với Jean Phillip-Mateta, Rayan Cherki.

Hàng công Pháp có sự kết dính, khi Mbappe, Olise, Dembele hoán đổi vị trí liên tục và biến ảo trong từng pha bóng.

Mbappe có thể xông pha tuyến đầu, nhưng cũng đủ sức lùi sâu làm bóng, mở khoảng trống cho Dembele. Olise lùi xuống đá tiền vệ trung tâm để giúp tuyến giữa luân chuyển bóng, vừa bước lên cánh phải làm nhiệm vụ sáng tạo như vị trí quen thuộc ở Bayern Munich khi cần.

"Chúng tôi đang sống trong 'bong bóng' của riêng mình. Các cầu thủ có trách nhiệm làm tất cả những gì có thể để đi xa nhất tại giải đấu này", HLV Deschamps khẳng định Pháp không lâng lâng vì những lời khen, mà phải chuẩn bị tốt nhất cho bán kết.

Mbappe chưa hài lòng

Tuy nhiên, Kylian Mbappe cho rằng tuyển Pháp hiện tại chưa thể so với thế hệ 2018 và 2022, đơn giản vì Pháp còn chưa vào đến chung kết.

Pháp chưa gặp thử thách đủ lớn ẢNH: REUTERS

"Đây có phải là đội tuyển Pháp mạnh nhất mà tôi từng khoác áo không? Không. Tôi từng vô địch World Cup và cũng từng giành ngôi á quân World Cup. Đội tuyển hiện tại chưa vô địch, cũng chưa giành ngôi á quân, vì vậy cho đến lúc này, đây chưa thể là đội tuyển mạnh nhất", Mbappe khẳng định.

Pháp vô địch World Cup 2018 nhờ đánh bại Bỉ, Croatia, Uruguay, Argentina ở vòng knock-out. Đến World Cup 2022, "Gà trống Gô-loa" lại thắng Ba Lan, Anh, Ma Rốc để vào chung kết, nhưng thua Argentina trên chấm luân lưu.

Pháp là đội thành công nhất World Cup 30 năm qua, khi vào chung kết kết World Cup 4 trong số 7 kỳ gần nhất (đoạt 2 chức vô đich). Pháp cũng có 3 kỳ World Cup liên tục góp mặt tại bán kết. Lần gần nhất Pháp thua ở vòng knock-out World Cup đã diễn ra cách đây 12 năm, trước Đức (thua 0-1) ở tứ kết World Cup 2014.

Do đó, Mbappe cho rằng với một đội tuyển đã đá 2 chung kết World Cup gần nhất, việc lọt vào trận tranh cúp năm nay là nhiệm vụ hiển nhiên.

"Tôi luôn nói rằng những đội mạnh nhất là những đội biết giành danh hiệu. Và cho đến khi tôi được nhìn thấy chiếc cúp vàng ở bên cạnh mình, thì đây vẫn chưa phải là đội tuyển mạnh nhất", Mbappe kết luận.

Pháp sẽ gặp Tây Ban Nha ở bán kết World Cup. Hai lần đối đầu gần nhất, "Gà trống Gô-loa" đều thua, lần lượt với tỷ số 4-5 ở bán kết Nations League 2025 và 1-2 ở bán kết EURO 2024.