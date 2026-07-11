Danh hiệu MVP World Cup gây tranh cãi: Messi, Yamal hay Mbappe được FIFA ưu ái?

Theo tiết lộ từ báo Marca, danh hiệu MVP tại World Cup 2026 được quyết định thông qua cuộc bình chọn của người hâm mộ trên trang web chính thức của FIFA. Đây là hình thức bỏ phiếu mở, không yêu cầu người tham gia phải chứng minh đã theo dõi toàn bộ trận đấu hay giải thích lý do lựa chọn.

Chính vì vậy, những cầu thủ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo như Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal hay Erling Haaland thường có lợi thế lớn hơn so với các đồng đội ít tên tuổi, ngay cả khi màn trình diễn trên sân chưa hẳn nổi bật nhất. Ở trận Tây Ban Nha thắng Bỉ 2-1 rạng sáng 11.7, Yamal cũng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận dù anh không có pha ghi bàn hay kiến tạo nào.

Yamal là Cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng của Tây Ban Nha trước Bỉ ở tứ kết ẢNH: REUTERS

Messi cũng nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận dù chỉ thi đấu những phút cuối trận thắng Jordan ẢNH: REUTERS

Trước đó, tranh cãi xuất hiện ở không ít trận đấu tại World Cup 2026. Trong chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Áo, tiền đạo Mikel Oyarzabal lập cú đúp và đóng vai trò quyết định, nhưng danh hiệu MVP lại thuộc về Lamine Yamal.

Một kịch bản tương tự cũng từng xảy ra với Cristiano Ronaldo ở trận gặp Croatia hay Lionel Messi trong chiến thắng trước Jordan, khi siêu sao Argentina chỉ vào sân từ khoảng 30 phút cuối nhưng vẫn được người hâm mộ bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Ngay cả Jude Bellingham cũng từng công khai thừa nhận anh không xứng đáng nhận giải MVP sau trận hòa Ghana. Tiền vệ người Anh cho rằng hai đồng đội nơi hàng phòng ngự mới là những người thi đấu nổi bật nhất.

Dù vậy, FIFA cho biết kết quả không hoàn toàn phụ thuộc vào số phiếu bầu. Trước khi công bố chính thức, luôn có một quan chức của tổ chức này rà soát kết quả nhằm loại bỏ các trường hợp bất thường hoặc những chiến dịch bình chọn có dấu hiệu thao túng.

Tuy nhiên, cơ chế này chỉ ngăn những kết quả phi lý, chứ không thể xóa bỏ yếu tố cảm tính trong đánh giá. Vì thế, những cái tên có sức ảnh hưởng toàn cầu vẫn thường chiếm ưu thế trong cuộc đua giành danh hiệu MVP.

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FIFA có quy định đặc biệt, Mbappe được hưởng đặc quyền

Bên cạnh cuộc tranh luận về cách bình chọn, FIFA còn áp dụng một quy định khá đặc biệt đối với chiếc cúp MVP.

Theo Marca, tại mỗi sân vận động luôn có hai phiên bản giải thưởng. Một phiên bản mang logo của nhà tài trợ bia Michelob ULTRA, trong khi phiên bản còn lại hoàn toàn không có yếu tố quảng cáo.

Phiên bản trung lập được sử dụng cho các cầu thủ chưa đủ tuổi theo quy định của nước chủ nhà hoặc những người không muốn hình ảnh của mình gắn với đồ uống có cồn vì lý do tôn giáo hay quan điểm cá nhân.

Mbappe là một trong những cầu thủ nhận nhiều danh hiệu MVP nhất từ đầu World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong số các ngôi sao của World Cup 2026, Mbappe là trường hợp đặc biệt nhất. Tiền đạo tuyển Pháp không thuộc diện cầu thủ chưa đủ tuổi và cũng không viện dẫn lý do tôn giáo. Anh chủ động yêu cầu sử dụng phiên bản không có logo nhà tài trợ vì chính sách lâu năm về quyền hình ảnh.

Mbappe từ lâu đã từ chối xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá liên quan đến rượu bia, cá cược hoặc một số sản phẩm thực phẩm. Quan điểm này từng khiến anh mâu thuẫn với một số nhà tài trợ của đội tuyển Pháp vào năm 2022, đồng thời buộc Liên đoàn Bóng đá Pháp phải xem xét lại các thỏa thuận về quyền hình ảnh của tuyển thủ quốc gia.