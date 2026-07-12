Truyền thông Anh hú vía vì đội nhà được 'giải cứu', báo Na Uy nói lời cay đắng

Bellingham đã cứu đội tuyển Anh

Ngay sau trận đấu, tờgiật dòng tít lớn: "Được cứu bởi tiếng chuông", ám chỉ đội tuyển Anh đã nhiều lần thoát hiểm trước Na Uy trước khi Bellingham tỏa sáng. Nhật báo này mô tả đội tuyển Anh "đã ở rất gần cánh cửa bị loại" nhưng vẫn sống sót nhờ đẳng cấp của Bellingham cùng hàng loạt khoảnh khắc may mắn.

Theo The Sun, đội tuyển Anh không chỉ được cứu bởi cú đúp của ngôi sao Real Madrid mà còn nhờ quyết định của VAR hủy bàn thắng của Torbjorn Heggem sau tình huống Erling Haaland va chạm với Elliot Anderson trong vòng cấm. Tờ báo này cũng nhắc tới cú đánh đầu dội xà ngang của Sander Berge cùng hàng loạt cơ hội ngon ăn bị Na Uy bỏ lỡ.

Bellingham (số 10) lại tỏa sáng, đưa đội tuyển Anh vào bán kết ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, The Sun còn đặt dấu hỏi về bàn gỡ hòa 1-1 của Bellingham. Báo này cho rằng hình ảnh truyền hình dường như cho thấy bóng đã chạm dây cáp camera trước khi rơi xuống vị trí của Anderson để đội tuyển Anh tổ chức pha tấn công ghi bàn. Dù FIFA khẳng định dữ liệu từ cảm biến trong bóng không ghi nhận va chạm nào, The Sun nhận xét lời giải thích này vẫn "đi ngược những gì camera ghi lại".

Trong khi đó, Daily Mail tập trung vào phản ứng của HLV Thomas Tuchel sau trận đấu. Nhà cầm quân người Đức thẳng thắn thừa nhận đội tuyển Anh đã có một trận đấu "may mắn" và chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

"Tôi không hài lòng với màn trình diễn. Chúng tôi cẩu thả, mắc sai lầm chiến thuật, thiếu tốc độ và sự gắn kết. Hôm nay chúng tôi đã may mắn", Daily Mail dẫn lời HLV Tuchel.

Tờ báo Anh cũng cho biết HLV Tuchel còn tranh luận khá gay gắt với phóng viên ITV khi bị đặt câu hỏi về màn trình diễn của đội nhà. Ngay cả Harry Kane cũng xác nhận HLV đã nhắc toàn đội trong phòng thay đồ rằng đội tuyển Anh cần chơi tốt hơn nếu muốn tiến xa hơn ở World Cup.

Ở góc nhìn khác, The Guardian đánh giá đây là trận đấu mà đội tuyển Anh "không xứng đáng áp đảo" nhưng vẫn sở hữu thứ vũ khí khác biệt mang tên Jude Bellingham.

Theo nhật báo này, Na Uy mới là đội chơi hay hơn trong phần lớn hiệp hai, còn tuyển Anh liên tục rơi vào trạng thái bị động. Tuy nhiên, những khoảnh khắc thiên tài của Bellingham đã giúp "Tam sư" vượt qua tất cả.

Truyền thông Na Uy nói điều cay đắng

Nếu báo Anh thừa nhận đội nhà trải qua một trận đấu đầy may mắn thì truyền thông Na Uy lại không giấu nổi sự cay đắng.

Tờ Nettavisen Sport cho rằng trọng tài Clement Turpin cùng VAR trở thành tâm điểm sau khi Na Uy bị loại. Nhật báo này dẫn lại hàng loạt ý kiến từ giới chuyên môn, trong đó có Wayne Rooney, Iker Casillas và nhiều cựu trọng tài, đều cho rằng đội tuyển Anh đã được hưởng lợi từ các quyết định gây tranh cãi.

Hành trình của đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026 đã khép lại ẢNH: REUTERS

Nettavisen nhấn mạnh hai tình huống khiến dư luận Na Uy bức xúc nhất là bàn thắng bị hủy của Heggem và pha bóng trước bàn gỡ hòa của Bellingham, khi nhiều góc quay cho thấy bóng dường như đã chạm dây cáp camera.

Cựu trọng tài Svein-Erik Edvardsen gọi quyết định hủy bàn thắng của Na Uy là "một vụ bê bối", còn nhiều chuyên gia truyền hình Na Uy cho rằng nếu bóng thực sự chạm dây cáp mà trận đấu vẫn tiếp tục thì đây có thể trở thành "vụ bê bối lớn nhất World Cup".

Trong khi đó, kênh TV 2 Sport mô tả thất bại này là "nỗi thất vọng tột cùng" với bóng đá Na Uy. Kênh truyền hình cho rằng đội tuyển của HLV Ståle Solbakken đã ở rất gần kỳ tích lịch sử nhưng cuối cùng phải rời giải sau những diễn biến đầy nghiệt ngã.

Đội trưởng Martin Odegaard chia sẻ với TV 2 rằng Na Uy cảm thấy "đã ở rất gần chiến thắng", đồng thời thừa nhận đội bóng không nhận được nhiều sự ủng hộ từ các quyết định của trọng tài.

Dù dừng bước ở tứ kết, truyền thông Na Uy vẫn dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của đội nhà, cho rằng họ đã khiến một ứng cử viên vô địch như tuyển Anh phải trải qua 120 phút vô cùng vất vả.