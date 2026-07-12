Chấm điểm Argentina - Thụy Sĩ: Messi không ghi bàn vẫn cao vút, hay nhất trận

Vì sao Messi nhận điểm cao nhất?

Trước Thụy Sĩ, Messi chơi không quá bùng nổ nhưng vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Siêu sao 39 tuổi được Sofascore chấm 8,9 điểm, cao nhất trận. Ngoài 1 kiến tạo cho Alexis Mac Allister ghi bàn mở tỷ số, Messi còn tạo ra tới 6 đường chuyền quyết định (key passes), nhiều nhất trên sân. Anh đạt chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) 0,7, thực hiện 59/68 đường chuyền chính xác (87%), trong đó có tới 53 đường chuyền thành công ở phần sân đối phương.

Messi vẫn thi đấu ấn tượng ẢNH: REUTERS

Bản đồ chuyền bóng cho thấy Messi gần như xuất hiện ở mọi điểm nóng bên phần sân Thụy Sĩ. Anh liên tục lùi sâu nhận bóng, tổ chức tấn công rồi bất ngờ xuất hiện ở khu vực trước vòng cấm để tung ra những đường chuyền xuyên tuyến.

Trong bối cảnh Thụy Sĩ chủ động phòng ngự số đông và khóa chặt trung lộ, Messi vẫn tìm được cách mở khóa hệ thống phòng ngự đối phương bằng nhãn quan chiến thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Julian Alvarez cũng có một trận đấu hiệu quả với bàn thắng quan trọng nâng tỷ số lên 2-1 trong hiệp phụ. Tiền đạo của Atletico Madrid được chấm 7,6 điểm. Alexis Mac Allister (7,6 điểm) mở tỷ số từ rất sớm và tiếp tục là động cơ nơi tuyến giữa của Argentina. Từ ghế dự bị, Lautaro Martinez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 120+1, nhận 7,4 điểm dù chỉ thi đấu hơn 30 phút.





Thụy Sĩ sẽ tiếc nuối

Thụy Sĩ đã khiến Argentina trải qua hơn 120 phút đầy khó khăn. Sau khi bị dẫn trước bởi Mac Allister, đại diện châu Âu vẫn kiên trì với lối chơi kỷ luật và được đền đáp bằng bàn gỡ của Dan Ndoye ở phút 67.

Ndoye là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía Thụy Sĩ với 7,1 điểm. Đội trưởng Granit Xhaka thậm chí còn được chấm 7,5 điểm, cao nhất đội. Tiền vệ của Bayer Leverkusen hoạt động không biết mệt mỏi, giúp Thụy Sĩ duy trì thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian.

Embolo khóc nức nở sau tấm thẻ đỏ ẢNH: REUTERS

Ricardo Rodriguez (7,2 điểm) và thủ môn Gregor Kobel (7,0 điểm) cũng có ngày thi đấu đáng khen. Nếu không có nhiều pha cứu thua của Kobel, Thụy Sĩ có thể đã sụp đổ sớm hơn.

Điều đáng tiếc với Thụy Sĩ nằm ở trường hợp của Breel Embolo. Anh có pha ăn vạ không đáng có, nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, khiến đại diện châu Âu chỉ còn chơi với 10 người ở thời điểm họ gây ra rất nhiều khó khăn cho Argentina và vừa có bàn gỡ hòa. Vì thế, Embolo chỉ được chấm 5,9 điểm, thấp nhất trận.

Sau màn lội ngược dòng trước Ai Cập và chiến thắng nhọc nhằn trước Thụy Sĩ, Argentina tiếp tục tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup. Đối thủ của họ ở bán kết là Anh, đội đã đánh bại Na Uy cách đó ít giờ.



Điểm số đội hình ra sân ẢNH: SOFASCORE