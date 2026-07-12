Thể thao World Cup 2026 Embolo khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ: Thụy Sĩ 'gồng mình' trước Argentina Đồng Nguyên Khang - dongnguyenkhang@gmail.com 12/07/2026 10:13 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Sáng 12.7 (giờ Việt Nam), chỉ vài phút sau khi Thụy Sĩ có bàn gỡ hòa trước Argentina, Embolo mắc sai lầm đáng trách khiến đại diện châu Âu rơi vào thế thiếu người. Embolo rơi những giọt nước mắt tiếc nuối, và có lẽ cũng là những giọt nước mắt hối hận. Anh khóc nức nở và các đồng đội phải đến động viênẢNH: REUTERSPhút 72, trọng tài chính nhận định Paredes phạm lỗi từ phía sau với Embolo và rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ của ArgentinaẢNH: REUTERSNhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy quyết định trước đó. Thay vào đó, ông rút thẻ vàng thứ 2 cho Embolo (số 7) vì lỗi ăn vạẢNH: REUTERSĐiều đó có nghĩa là Embolo bị truất quyền thi đấu và Thụy Sĩ phải chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấuẢNH: REUTERSPhút 44, Embolo có pha phạm lỗi nguy hiểm với Paredes ở giữa sân và nhận thẻ vàngẢNH: REUTERSChân sút này cố gắng phân trần với trọng tài nhưng không thay đổi được gìẢNH: REUTERSEmbolo rời sân là tổn thất quá lớn với Thụy Sĩ. Đại diện châu Âu không chỉ chơi thiếu người mà còn vắng nhân tố quan trọngẢNH: REUTERSVới nguồn thể lực dồi dào cùng khả năng tranh chấp ấn tượng, Embolo đã gây rất nhiều khó khăn cho các trung vệ của Argentina trong những phút có mặt trên sân. Và phía trước Thụy Sĩ lúc này là 30 phút hiệp phụ được dự đoán rất vất vả trước nhà đương kim vô địchẢNH: REUTERS Tin liên quan Bellingham công khai phản bác HLV Tuchel, đội tuyển Anh gặp 'sóng lớn' Sóng gió nổi lên ngay sau chiến thắng của Anh trước Na Uy, khi Jude Bellingham bất đồng quan điểm với HLV Thomas Tuchel. Thủ tướng Na Uy, Thái tử Haakon lên tiếng sau trận thua ngược Anh: ‘Đây không phải dấu chấm hết’ Cha Haaland tức giận vì Na Uy thua ngược Anh: 'Làm tốt lắm, Bellingham và trọng tài' Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề embolo thẻ đỏ Embolo Messi Argentina Thụy Sĩ World Cup 2026 Argentina Thụy Sĩ
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