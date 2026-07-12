Embolo khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ: Thụy Sĩ 'gồng mình' trước Argentina

Với nguồn thể lực dồi dào cùng khả năng tranh chấp ấn tượng, Embolo đã gây rất nhiều khó khăn cho các trung vệ của Argentina trong những phút có mặt trên sân. Và phía trước Thụy Sĩ lúc này là 30 phút hiệp phụ được dự đoán rất vất vả trước nhà đương kim vô địch