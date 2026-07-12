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Thể thao World Cup 2026

Embolo khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ: Thụy Sĩ 'gồng mình' trước Argentina

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Sáng 12.7 (giờ Việt Nam), chỉ vài phút sau khi Thụy Sĩ có bàn gỡ hòa trước Argentina, Embolo mắc sai lầm đáng trách khiến đại diện châu Âu rơi vào thế thiếu người.
Embolo khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ: Thụy Sĩ 'gồng mình' trước Argentina- Ảnh 1.

Embolo rơi những giọt nước mắt tiếc nuối, và có lẽ cũng là những giọt nước mắt hối hận. Anh khóc nức nở và các đồng đội phải đến động viên

ẢNH: REUTERS

Embolo khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ: Thụy Sĩ 'gồng mình' trước Argentina- Ảnh 2.

Phút 72, trọng tài chính nhận định Paredes phạm lỗi từ phía sau với Embolo và rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ của Argentina

ẢNH: REUTERS

Embolo khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ: Thụy Sĩ 'gồng mình' trước Argentina- Ảnh 3.

Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy quyết định trước đó. Thay vào đó, ông rút thẻ vàng thứ 2 cho Embolo (số 7) vì lỗi ăn vạ

ẢNH: REUTERS

Embolo khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ: Thụy Sĩ 'gồng mình' trước Argentina- Ảnh 4.

Điều đó có nghĩa là Embolo bị truất quyền thi đấu và Thụy Sĩ phải chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấu

ẢNH: REUTERS

Embolo khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ: Thụy Sĩ 'gồng mình' trước Argentina- Ảnh 5.

Phút 44, Embolo có pha phạm lỗi nguy hiểm với Paredes ở giữa sân và nhận thẻ vàng

ẢNH: REUTERS

Embolo khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ: Thụy Sĩ 'gồng mình' trước Argentina- Ảnh 6.

Chân sút này cố gắng phân trần với trọng tài nhưng không thay đổi được gì

ẢNH: REUTERS

Embolo khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ: Thụy Sĩ 'gồng mình' trước Argentina- Ảnh 7.

Embolo rời sân là tổn thất quá lớn với Thụy Sĩ. Đại diện châu Âu không chỉ chơi thiếu người mà còn vắng nhân tố quan trọng

ẢNH: REUTERS

Embolo khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ: Thụy Sĩ 'gồng mình' trước Argentina- Ảnh 8.

Với nguồn thể lực dồi dào cùng khả năng tranh chấp ấn tượng, Embolo đã gây rất nhiều khó khăn cho các trung vệ của Argentina trong những phút có mặt trên sân. Và phía trước Thụy Sĩ lúc này là 30 phút hiệp phụ được dự đoán rất vất vả trước nhà đương kim vô địch

ẢNH: REUTERS

 

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