Bellingham công khai phản bác HLV Tuchel, đội tuyển Anh gặp 'sóng lớn'

Bellingham bác bỏ nhận xét của HLV Tuchel

Đội tuyển Anh đã đoạt vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Na Uy. Dù để thủng lưới trước ở phút 36, nhưng cú đúp của Jude Bellingham (45+2, 93) đã đưa "Tam Sư" lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất giải.

Sau trận, HLV Thomas Tuchel không hài lòng. Ông chia sẻ với báo chí: "Đương nhiên tôi không vui được. Chúng tôi gặp nhiều may mắn ở trận này. Cầu thủ Anh đã chơi quá cẩu thả, mắc nhiều sai sót kỹ thuật. Điều này không xuất phát từ tâm lý thi đấu. Đội tuyển Anh phải cải thiện điều này".

Bellingham không hài lòng với HLV Tuchel ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Bellingham không đồng tình với phát biểu của người thầy. Theo tiền vệ của Real Madrid, nói đội tuyển Anh may mắn là nhận định thiếu công bằng.

"HLV Tuchel nói chúng tôi chơi không hay sao? Có lẽ ông ta chưa hiểu cảm giác phải thi đấu trong những điều kiện như thế này, trước những cầu thủ như Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa và Alexander Sorloth", Bellingham nói.

Đội tuyển Na Uy là "hiện tượng" ở World Cup 2026. Đại diện Bắc Âu toàn thắng vòng loại, xếp trên cựu vương Ý để đoạt vé tới sân chơi thế giới. Ở vòng bảng, Na Uy thắng Senegal, Iraq và thua Pháp, đứng nhì bảng. Erling Haaland sau đó thắng Bờ Biển Ngà, Brazil, rồi chia tay World Cup với trận thua ngẩng cao đầu trước Anh.

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Na Uy đã khiến Anh gặp khó khăn cực độ, khi tấn công hiệu quả và pressing triệt để. Haaland cùng đồng đội tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, như pha đánh đầu dội xà ngang, hay tình huống phản công 2 đánh 1, nhưng Sorloth lại xử lý quá cá nhân khi chọn rê dắt thay vì chuyền cho Haaland.

"Đội tuyển Anh đã trải qua trận đấu vô cùng vất vả. Tôi thực sự dành sự trân trọng và ghi nhận cho những gì các đồng đội đã cống hiến trên sân", Bellingham chia sẻ. "Còn ông ta nói vậy, thì sao cũng được".

Ở bán kết, Bellingham cùng đồng đội gặp Argentina hoặc Thụy Sĩ. Anh chỉ còn cách chiếc cúp vàng 2 trận nữa.