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Thể thao World Cup 2026

FIFA phủ nhận chuyện đội tuyển Anh nhận bàn thắng 'trời cho' nhờ công nghệ đặc biệt

Hồng Nam
Hồng Nam
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) kết luận bóng đã không chạm dây cáp trong tình huống đội tuyển Anh ghi bàn gỡ hòa vào lưới Na Uy.

FIFA lên tiếng về bàn gỡ của Anh

FIFA đã lên tiếng về khoảnh khắc tranh cãi trong trận tứ kết giữa đội tuyển Anh và Na Uy, vừa hạ màn trên sân Hard Rock tại Miami (Mỹ). 

Tình huống diễn ra phút 45+2, khi thủ môn Orjan Nyland phát bóng dài từ sân nhà lên tuyến trên. Khi phóng to phân tích cận cảnh pha quay chậm quỹ đạo bóng từ quả phát của Nyland, một số hãng tin, trong đó có Fox Sports, đã cho rằng bóng sượt qua dây cáp trên cao, đổi hướng và rơi xuống. "Tam Sư" tổ chức tấn công nhanh, dẫn đến bàn gỡ hòa nhờ cú sút sệt chân trái đẳng cấp của Jude Bellingham.

FIFA phủ nhận chuyện đội tuyển Anh nhận bàn thắng 'trời cho' nhờ công nghệ đặc biệt- Ảnh 1.

Bellingham tỏa sáng

ẢNH: REUTERS

Đây là pha lập công kéo đội tuyển Anh trở lại cuộc chơi. Anh và Na Uy hòa nhau 1-1 trong 90 phút, trước khi Bellingham ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 chung cuộc nhờ cú sút cận thành phút 93.

Sau trận, FIFA đã phát ra thông báo chính thức, phủ nhận chuyện bóng chạm dây cáp. "Trước bàn thắng của đội tuyển Anh ở phút 45+2 trước Na Uy, dữ liệu từ công nghệ Bóng kết nối (Connected Ball) không ghi nhận tín hiệu cho thấy bóng chạm vào dây cáp treo trên sân khi đang bay. Vì vậy, không có bằng chứng cho thấy quỹ đạo của quả bóng đã bị thay đổi trước khi bàn thắng được ghi", FIFA đưa tin. 

Công nghệ mà FIFA đề cập là Bóng kết nối (Connected Ball), được tích hợp trong quả bóng Trionda của Adidas. Đây là cấu trúc điện tử thu nhỏ được tích hợp sâu, kèm bộ đo quán tính (IMU), bộ cảm biến gồm gia tốc kế và con quay hồi chuyển, có thể đo chuyển động, gia tốc, xoay và va chạm. Cảm biến trong bóng thu nhận chuyển động hơn 100 lần mỗi giây.

Dữ liệu sau đó được truyền tải theo thời gian thực vào Hệ thống việt vị bán tự động và Nền tảng hỗ trợ trọng tài video (VAR) của FIFA, báo hiệu khoảnh khắc cầu thủ chạm bóng với độ chính xác cao. Hệ thống cũng hỗ trợ trong tình huống bóng chạm tay, bóng đổi hướng, phạt góc cũng như các tranh chấp về quyền kiểm soát bóng.

Ở khoảnh khắc bóng bay trên cao phút 45+2, theo lý giải của FIFA, công nghệ đã không ghi nhận bóng va chạm với vật thể nào, do đó phủ nhận thông tin bóng sượt vào dây cáp dẫn đến đổi quỹ đạo. Sự hiện diện của công nghệ này đã giúp xác định các tình huống chạm bóng, việt vị... chuẩn xác hơn, nhờ các va chạm chuẩn đến từng giây, được ghi nhận liên tục trên hệ thống.

Đội tuyển Anh thắng Na Uy 2-1, qua đó lọt vào bán kết World Cup. Học trò HLV Thomas Tuchel sẽ gặp Argentina hoặc Thụy Sĩ ở vòng bốn đội mạnh nhất. 

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