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Thể thao World Cup 2026

Anh thắng Na Uy nhưng HLV Tuchel vẫn nổi giận... đùng đùng: 'Chúng tôi quá may mắn'

Hồng Nam
Hồng Nam
HLV Thomas Tuchel không hài lòng với trận thắng của đội tuyển Anh trước Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.

HLV Tuchel không hài lòng

Sau 8 năm, đội tuyển Anh đã trở lại bán kết World Cup. Học trò HLV Thomas Tuchel khởi đầu chật vật khi để Na Uy chọc thủng lưới phút 36, sau cú đá góc hẹp khó tin của Andreas Schjelderup. Nỗ lực rướn người dứt điểm chân trái của Jude Bellingham sau đó giúp Anh gỡ hòa phút 45+2. 

Hai đội tạo ra thế trận cân bằng trong hiệp 2, rồi kéo nhau vào hiệp phụ. Để rồi ở thời khắc quyết định, bản lĩnh đã giúp Anh đi tiếp. Phút 93, Morgan Rogers tung cú sút xa uy lực. Thủ môn Orjan Nyland cố gắng bắt dính, nhưng lại để bóng tuột khỏi tay, vào đúng vị trí Bellingham chọn sẵn. Tiền vệ mang áo số 10 xuất hiện đúng lúc dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Anh, khép lại hành trình đáng nhớ của Na Uy tại đây.

Anh thắng Na Uy nhưng HLV Tuchel vẫn nổi giận... đùng đùng: 'Chúng tôi quá may mắn'- Ảnh 1.

HLV Thomas Tuchel không hài lòng dù Anh ngược dòng hạ Na Uy

ẢNH: REUTERS

Anh sẽ gặp đội thắng trong cặp Argentina/Thụy Sĩ tại bán kết. Dù đưa "Tam Sư" lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất, nhưng HLV Thomas Tuchel vẫn không hài lòng. 

"Tôi không hạnh phúc với màn thể hiện của đội tuyển Anh, trên mọi khía cạnh. Chúng tôi đã gặp may", HLV Tuchel nhấn mạnh. Sự bế tắc đã bao trùm Anh suốt hiệp 2. Cho đến những phút cuối, "Tam Sư" chỉ có một cú sút trúng đích duy nhất, là bàn thắng của Bellingham. Nhà vô địch World Cup 1966 còn may mắn tránh được một bàn thua, khi bóng dội xà ngang cầu môn Jordan Pickford từ quả đánh đầu của cầu thủ Na Uy. 

"Đương nhiên tôi không vui được. Cầu thủ Anh đã chơi quá cẩu thả, mắc nhiều sai sót kỹ thuật", HLV Tuchel phân tích thêm. "Điều này không xuất phát từ tâm lý thi đấu. Đội tuyển Anh phải cải thiện điều này".

Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh, đội tuyển Anh đã tự làm khó mình. "Chúng tôi tự khiến mọi thứ trở nên trắc trở hơn. Anh đã vào bán kết nhưng phải cố gắng hơn nhiều", ông khẳng định.

Trong khi đó, người hùng Jude Bellingham của Anh nhấn mạnh: "Đây là chiến thắng của cả đất nước, chứ không của riêng chúng tôi". 

Bellingham đã ghi 4 bàn trong 2 trận gần nhất, gồm những cú đúp vào lưới Anh và Mexico. Tiền vệ của Real Madrid cùng với Harry Kane là "nguồn sống" của Anh ở World Cup 2026. 

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