Sốc: Tuyển thủ Nam Phi đột ngột qua đời ở tuổi 25 ngay sau khi trở về từ World Cup

Ngôi sao Nam Phi qua đời

Sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026, bóng đá Nam Phi đang bị mây đen bao phủ với hung tin về Jayden Adams. Anh qua đời hôm nay (11.7), với nguyên nhân chưa được công bố.

Jayden Adams là tiền vệ, chơi cho CLB Mamelodi Sundowns và đã có 9 lần khoác áo đội tuyển Nam Phi. Tại World Cup 2026, anh đá chính trong hai trận đầu vòng bảng gặp Mexico và CH Czech, trước khi vào sân từ ghế dự bị ở chiến thắng lịch sử trước Hàn Quốc, giúp Nam Phi lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng knock-out của một kỳ World Cup.

Nam Phi dừng bước trước đồng chủ nhà Canada ở vòng 32 đội, với bàn thua duy nhất ở thời gian bù giờ hiệp 2.

Jayden Adams (trái) đá chính 2 trận cho Nam Phi ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Jayden Adams qua đời, chỉ ít ngày sau khi trở về từ World Cup. Sự ra đi đột ngột của Adams khiến giới bóng đá Nam Phi bàng hoàng. Liên đoàn Cầu thủ Bóng đá Nam Phi (SAFPU) gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng đội và các CLB mà anh từng khoác áo, đồng thời khẳng định bóng đá nước này đã mất đi một tài năng đầy triển vọng còn cả khoảng thời rộng mở phía trước.

"Jayden vừa đại diện cho màu áo Nam Phi tại World Cup 2026, mang trên vai niềm hy vọng của cả quốc gia với sự tự hào, lòng dũng cảm và xuất chúng. Sự ra đi của anh là mất mát vô cùng lớn đối với gia đình, đồng đội, CLB, cộng đồng bóng đá và cả đất nước nói chung. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Adams, CLB Mamelodi Sundowns, CLB Stellenbosch, đội tuyển quốc gia cùng những ai yêu mến anh", SAFPU thông báo.

Trước khi chuyển sang Mamelodi Sundowns, Adams trưởng thành từ Stellenbosch. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2024 và nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ giàu tiềm năng của Nam Phi.

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Adams vẫn thi đấu cho đội tuyển dù vừa chịu mất mát lớn khi bà ngoại qua đời ngay trước trận gặp CH Czech. Hình ảnh tiền vệ sinh năm 2001 nén đau để cống hiến cho đội tuyển từng nhận được nhiều sự cảm phục từ người hâm mộ.