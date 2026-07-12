Khoảnh khắc bóng chạm dây camera khiến Na Uy bại trận oan nghiệt trước Anh, Haaland thua ngược đau đớn

Bàn thắng... trên trời rơi xuống của đội tuyển Anh

Đội tuyển Anh đã đoạt vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Na Uy trong hiệp phụ. Dù không đá vượt trội Na Uy, nhưng bản lĩnh và khả năng chắt chiu cơ hội đã giúp Anh vượt qua cuộc chiến thể lực khổ ải để lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Tuy nhiên, Na Uy cũng có quyền tiếc nuối vì đã chơi hay, đặc biệt trong hiệp 1. Thầy trò HLV Stale Solbakken vươn lên dẫn bàn, tổ chức phòng ngự hợp lý, song lại thủng lưới vì tình huống... hy hữu.

Phút 45+1, Na Uy nhận được quả phát bóng lên từ phần sân nhà. Thủ môn Orjan Nyland tung cú phất bóng mạnh lên phía trên. Tuy nhiên, bóng đã chạm dây camera trên cao khi đang bay đến giữa sân, rồi bất ngờ rơi xuống... đúng chân cầu thủ Anh đang chờ sẵn.

Na Uy (áo đỏ) chia tay World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Nhân tình huống bất ngờ, "Tam Sư" tổ chức tấn công chớp nhoáng ở cánh trái. Anthony Gordon đã chọc khe để Jude Bellingham rướn một nhịp vượt qua trung vệ Na Uy, trước khi sút chân trái chéo góc đẳng cấp hạ gục thủ môn Nyland, gỡ hòa 1-1.

Bàn thua nghiệt ngã cho Na Uy, bởi nếu không có dây camera, bóng đã chắc chắn bay sang rất sâu phần sân phòng ngự của Anh. Đó cũng là thời điểm cuối hiệp 1 (phút 45+2), khi Anh đang bế tắc trước cự ly đội hình hợp lý và kỷ luật mà Na Uy giăng ra.

Bóng đá không có chữ "nếu", nhưng có lẽ vẫn có cảm giác tiếc nuối cho đại diện Bắc Âu. Nếu Na Uy tránh được khoảnh khắc nghiệt ngã và giữ sạch lưới trong hiệp 1, có thể thế trận đã khác. Đội tuyển Anh khi ấy đang gặp nhiều khó khăn, và trong trường hợp phải bắt đầu hiệp 2 bằng tỷ số thua 0-1, học trò HLV Thomas Tuchel sẽ khó đá hơn rất nhiều, so với việc được tiếp thêm sức lực nhờ bàn gỡ 1-1 của Bellingham.

Đội tuyển Na Uy vươn lên dẫn 1-0 ở phút 36 nhờ pha dứt điểm đẹp mắt của Andreas Schjelderup, nhưng cú đúp của Bellingham (45+2, 93) đã giúp Anh lội ngược dòng ngoạn mục để đoạt vé vào bán kết. Đây là màn ngược dòng thứ hai của Anh ở vòng knock-out World Cup năm nay, trước đó là trận thắng ngược kịch tính 2-1 trước CHDC Congo (vòng 32 đội).

Sau 8 năm, Anh đã trở lại bán kết World Cup. Học trò HLV Tuchel sẽ gặp đội thắng trong gặp Argentina/Thụy Sĩ ở bán kết World Cup 2026, diễn ra lúc 2 giờ ngày 16.7.