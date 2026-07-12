Thủ tướng Na Uy, Thái tử Haakon lên tiếng sau trận thua ngược Anh: ‘Đây không phải dấu chấm hết’

Hành trình tuyệt vời của Haaland cùng đội tuyển Na Uy

Jonas Gahr Stoere

Ngay sau khi trận đấu tại Miami kết thúc, Thủ tướng Na Uy đăng thông điệp trên Instagram để gửi lời cảm ơn đội tuyển quốc gia.

Ông viết: "Cuộc phiêu lưu tại World Cup đã khép lại, nhưng niềm tự hào dành cho đội tuyển còn lớn hơn bao giờ hết. Một tập thể dũng cảm đã chứng minh rằng gần như mọi điều đều có thể xảy ra. Các bạn đã mang đến cho chúng tôi những khoảnh khắc không thể nào quên, những trận đấu đẳng cấp thế giới và tinh thần đoàn kết lan tỏa khắp đất nước".

Sau đó, khi trả lời hãng thông tấn NTB, người đứng đầu Chính phủ Na Uy tiếp tục dành những lời khen ngợi cho thầy trò HLV Stale Solbakken.

"Xin cảm ơn Na Uy! Hành trình World Cup đã kết thúc, nhưng sau trận đấu này chúng tôi còn yêu mến đội tuyển hơn trước. Các cầu thủ đã thi đấu đầy dũng cảm, không hề e ngại đội tuyển Anh và trong phần lớn thời gian của trận đấu, Na Uy mới là đội chơi hay hơn", ông Jonas Gahr Stoere nhấn mạnh.

Đội tuyển Na Uy có hành trình xuất sắc tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Na Uy cũng cho biết ông theo dõi trận đấu cùng gia đình và bạn bè tại Arendal. Ông bày tỏ niềm tự hào về bầu không khí mà đội tuyển đã tạo nên trên khắp đất nước.

"Cảm ơn các bạn vì nhiều tuần mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, những trận đấu chất lượng, tinh thần cống hiến và những bàn thắng đẹp mắt. Những ký ức này sẽ được nhiều thế hệ người Na Uy ghi nhớ. Đội tuyển quốc gia đã chứng minh rằng gần như mọi điều đều có thể xảy ra".

Ông nói thêm: "Chúng ta đã cùng nhau dõi theo đội tuyển từ vòng loại đến World Cup, cổ vũ ở các sân vận động trên đất Mỹ cũng như tại các thành phố và thị trấn trên khắp Na Uy. Chúng ta đã hát vang, ăn mừng và đoàn kết theo đúng khẩu hiệu của đội tuyển: Cùng nhau mạnh mẽ hơn".

Đáng chú ý, Thủ tướng Jonas Gahr Stoere khẳng định thất bại trước đội tuyển Anh không phải dấu chấm hết cho thế hệ cầu thủ hiện tại.

"Na Uy đã bị loại khỏi World Cup, nhưng đây chưa phải là kết thúc. Đây là sự khởi đầu cho nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn với đội tuyển này. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó", ông kết luận.

Không chỉ Chính phủ, Hoàng gia Na Uy cũng gửi lời tri ân đến đội tuyển. Thái tử Haakon, người trực tiếp có mặt trên khán đài tại Miami, đăng thông điệp ngắn gọn: "Cảm ơn các chàng trai vì cuộc phiêu lưu tuyệt vời này".

Dù thất bại đầy tiếc nuối trước đội tuyển Anh, bầu không khí tại Na Uy vẫn ngập tràn niềm tự hào. Theo cảnh sát Oslo, khoảng 135.000 người hâm mộ đã tập trung ở trung tâm thủ đô để theo dõi trận đấu. Sau tiếng còi mãn cuộc, hàng chục nghìn cổ động viên vẫn ở lại quảng trường Slottsplassen để hát, cổ vũ và cảm ơn đội tuyển vì hành trình lịch sử tại World Cup 2026.

Thái tử Na Uy Haakon có mặt trên khán đài, xem trận đấu giữa đội tuyển Na Uy và Anh ẢNH: REUTERS

Sau 28 năm mới trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Na Uy đã tiến thẳng tới vòng tứ kết và chỉ chịu dừng bước sau trận đấu mà nhiều người đánh giá họ chơi không hề lép vế trước đội tuyển Anh. Dù giấc mơ World Cup đã khép lại, màn trình diễn của Haaland và các đồng đội được xem là nền tảng để người hâm mộ Na Uy tiếp tục đặt kỳ vọng vào EURO 2028.