Bellingham gia nhập cuộc đua Vua phá lưới cùng Messi, Mbappe: Là tiền vệ duy nhất!
Rạng sáng 12.7 (giờ Việt Nam), Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp để giúp đội tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026. Ngôi sao của Real Madrid cũng chính thức góp mặt trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng.
Với 2 bàn thắng và rất nhiều đóng góp trong lối chơi chung của đội tuyển Anh, Bellingham được Sofascore chấm 8,4 điểm và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Phút 45+2', Bellingham có pha xử lý hoàn hảo. Anh thực hiện cú đỡ bước một, đồng thời là nhịp chạm tinh tế để vượt qua hậu vệ đối phương
Tiếp theo đó, Bellingham qua thêm một người nữa rồi dứt điểm chéo góc bằng chân trái, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Anh
Bellingham trở thành tiền vệ đầu tiên ở World Cup 2026 ghi được 5 bàn thắng
Đến phút 93, Bellingham hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Anh nhờ pha chớp thời cơ, đá bồi rất nhanh
Bellingham cũng san bằng kỷ lục của Gary Lineker khi trở thành cầu thủ thứ 2 của đội tuyển Anh ghi 6 bàn thắng mà không có bàn phạt đền, tính ở EURO hoặc World Cup
Bellingham quá xuất sắc trong các tình huống xâm nhập vòng cấm địa. Anh từng chia sẻ rằng những tiền vệ khác có thể nản lòng nếu không được chuyền bóng hoặc dứt điểm tệ trong khu vực 16m50, nhưng anh thì khác. Anh sẵn sàng làm lại, dù thất bại rất nhiều
Bellingham đang đứng thứ 4 trong danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 và là tiền vệ duy nhất góp mặt. Những cái tên còn lại trong tốp 5 là Kylian Mbappe (8 bàn, 3 kiến tạo), Lionel Messi (8 bàn, 1 kiến tạo), Erling Haaland (7 bàn) và Harry Kane (6 bàn, 1 kiến tạo)
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