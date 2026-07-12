Bellingham gia nhập cuộc đua Vua phá lưới cùng Messi, Mbappe: Là tiền vệ duy nhất!

Bellingham quá xuất sắc trong các tình huống xâm nhập vòng cấm địa. Anh từng chia sẻ rằng những tiền vệ khác có thể nản lòng nếu không được chuyền bóng hoặc dứt điểm tệ trong khu vực 16m50, nhưng anh thì khác. Anh sẵn sàng làm lại, dù thất bại rất nhiều