Chấm điểm Na Uy - Anh: Haaland gần 'đội sổ', Bellingham cao chót vót, Harry Kane thấp đến choáng váng

Haaland nhạt nhòa

Thành tích ghi bàn của Haaland tại World Cup 2026 dừng lại ở con số 7. Trước "Tam sư", ngôi sao đang rất được yêu mến này lại không thể hiện được quá nhiều điều. Anh chỉ thực hiện được 2 pha dứt điểm, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng rất thấp là 0,11. Không bất ngờ khi Sofascore chấm tiền đạo của Man City 6,5 điểm, một trong những cầu thủ điểm thấp nhất trận.

Haaland và bạn thân Bellingham có màn trình diễn trái ngược ẢNH: REUTERS

Haaland không phải là cầu thủ Na Uy duy nhất gây thất vọng. Đội trưởng Martin Odegaard được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt bằng khả năng cầm nhịp và những đường chuyền sáng tạo, nhưng anh cũng bị hàng tiền vệ Anh phong tỏa hiệu quả. Tiền vệ của Arsenal nhận 6,9 điểm, không có bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra.

Thủ môn Orjan Nyland là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng Bắc Âu. Anh thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp Na Uy tránh khỏi một thất bại nặng nề hơn và được Sofascore chấm 8,1 điểm.

Bellingham vẫn quá nhạy bén

Nếu Haaland gây thất vọng thì Jude Bellingham tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Ngôi sao của Real Madrid ghi cú đúp, hoạt động rộng, liên tục xuất hiện ở những điểm nóng và được Sofascore chấm 8,4 điểm, cao nhất trận.



Trong khi đó, Anthony Gordon, Noni Madueke và Harry Kane đều không thể hiện quá nhiều. Kane chỉ được vỏn vẹn 6,1 điểm.



Dù Kane không ghi bàn và thi đấu khá mờ nhạt, "Tam sư" vẫn cho thấy sức mạnh tập thể đáng nể. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, hạn chế tối đa ảnh hưởng của Haaland và biết cách kết liễu trận đấu ở những thời điểm quan trọng.

Chiến thắng 2-1 giúp tuyển Anh giành vé vào bán kết World Cup 2026. Quan trọng hơn, họ đã vượt qua một trong những chân sút đáng sợ nhất giải đấu. Haaland dừng bước với 7 bàn thắng, còn Bellingham tiếp tục trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hành trình chinh phục cúp vàng của "Tam sư".