World Cup 2026, Argentina - Thụy Sĩ: Messi lại rực sáng vượt Mbappe?

Messi và Mbappe có một sự trùng hợp kỳ lạ ở trận đấu gần nhất, khi đều sút hỏng quả phạt đền, nhưng sau đó ghi bàn tuyệt phẩm và có thêm kiến tạo để giúp đội nhà đi tiếp. Cụ thể là Messi ở trận Argentina - Ai Cập vòng 16 đội, còn Mbappe là trận Pháp - Ma Rốc tại vòng tứ kết.

Messi sẽ tiếp tục giúp Argentina bay cao? Ảnh: Reuters

Cuộc đua của Messi và Mbappe trở thành điểm sáng nhất tại World Cup 2026 cho đến nay, khi cả hai cùng có 8 bàn để dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Mbappe tạm xếp trên vì có 3 kiến tạo, trong khi Messi có 1 kiến tạo.

Điểm đáng lưu ý, là mỗi khi Messi ghi bàn trận trước, thì ngay trận sau lập tức Mbappe cũng ghi bàn, và ngược lại. Cả hai chạy đua lần lượt như vậy suốt từ đầu giải đấu, bên cạnh còn có Haaland (Na Uy, 7 bàn) và Harry Kane (Anh, 6 bàn) cũng đua tranh.

Messi hiện ghi tổng cộng 21 bàn và đứng đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại World Cup, phía sau là Mbappe (20 bàn). Người giữ kỷ lục này trước World Cup 2026 và nắm giữ khá lâu, Miroslav Klose (Đức) ghi 16 bàn hiện xếp thứ ba. Cuộc đua bàn thắng World Cup giữa Messi và Mbappe vẫn chưa dừng lại, khi họ vẫn còn góp mặt ở giải đấu.

Argentina trước thử thách Thụy Sĩ: Messi gánh giấc mơ bảo vệ cúp vàng

Tuy nhiên, thử thách sẽ đến với Messi ở trận tiếp theo đây khi đội tuyển Argentina gặp Thụy Sĩ ở trận tứ kết cuối trên sân Arrowhead ở Kansas City, trong khi Mbappe và đội tuyển Pháp đã có mặt ở bán kết (gặp Tây Ban Nha) sau khi đánh bại đội Ma Rốc với tỷ số 2-0 ngày 10.7.

Trước đó, Messi và Argentina đã trải qua trận đấu "sống đi chết lại" trước Ai Cập ở vòng 16 đội. Trong đó, màn trình diễn siêu hạng của danh thủ 39 tuổi này trong khoảng hơn 12 phút cuối trận đã giúp Albiceleste ngược dòng không tưởng thắng lại tỷ số 3-2 từ chỗ bị dẫn 0-2 cho đến phút 79.

Cuộc gặp sau 12 năm

Đối thủ của Argentina trong trận tứ kết là Thụy Sĩ, một đội bóng được xây dựng trên nền tảng chắc chắn ở hàng thủ và lối chơi rất khoa học. Đại diện châu Âu này đã cầm chân đối thủ mạnh Colombia ở trận vòng 16 đội, hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính, trước khi giành vé đi tiếp nhờ thắng ở loạt sút luân lưu với tỷ số 4-3.

Tiền vệ Xhaka (phải, 33 tuổi) là nhạc trưởng và thủ lĩnh của đội tuyển Thụy Sĩ Ảnh: Reuters

Đây chắc chắn sẽ là thử thách lớn để Messi có tiếp tục ghi bàn phá tiếp các kỷ lục World Cup, và trên hết là để giúp đội tuyển Argentina vẫn duy trì cơ hội đi tiếp vào bán kết, hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Đây mới chính là mục tiêu lớn nhất của danh thủ 39 tuổi.

Cuộc gặp giữa Argentina - Thụy Sĩ, cũng là cuộc tái đấu sau 12 năm kể từ khi hai đội gặp nhau ở trận đấu tại vòng 16 đội World Cup 2014 ở Brazil. Khi đó, Messi và đồng đội phải cần đến hiệp phụ mới phá vỡ được sự kháng cự của Thụy Sĩ, nhờ bàn thắng ghi phút 118 của Di Maria mới giành chiến thắng tỷ số 1-0 để đi tiếp.

Giờ đây, tình thế hứa hẹn sẽ khó khăn như vậy, sau khi Messi và Argentina cũng đã trải qua các trận đấu không dễ dàng trước đó. Lịch sử đối đầu, Argentina đang vượt trội Thụy Sĩ, với 5 trận thắng, 2 hòa. Nhưng điều này không có gì bảo đảm để họ sẽ có một trận đấu dễ dàng trước Thụy Sĩ có lối chơi lì lợm và biến hóa.

Messi cùng tiền vệ Granit Xhaka, và hậu vệ Ricardo Rodriguez (Thụy Sĩ), là 3 cầu thủ còn sót lại từ trận đấu ở World Cup 2014. Cuộc tái ngộ của họ hứa hẹn cũng sẽ có nhiều cảm xúc.

"Thật vinh dự khi được ở trong thời đại này cùng anh ấy. Chúng tôi đã từng đối đầu với anh ấy khi thua ở Brazil năm 2014. Chúng tôi biết phẩm chất của anh ấy, những gì anh ấy có, cũng như toàn đội", Xhaka, hiện 33 tuổi, nói về Messi (nay cũng đã 39 tuổi).

Trong khi, Ricardo Rodriguez (cũng 33 tuổi), dành sự tôn trọng cho Messi và Argentina: "Argentina là một đội bóng tuyệt vời. Có những cầu thủ rất mạnh, một HLV giỏi. Và họ cũng có cầu thủ xuất sắc nhất (Messi). Nhưng chúng tôi biết cách họ chơi".