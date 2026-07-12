Giá vé xem trận chung kết tăng chóng mặt

Theo AP, tùy khu vực trên sân, vé xem trận chung kết World Cup 2026 đang được bán trên thị trường của FIFA có giá thấp nhất từ khoảng 7.500 USD (197 triệu đồng) đến mức giá "khủng khiếp" hơn 11,4 triệu USD. Không đầy 10 ngày nữa là diễn ra trận chung kết, trên trang web bán vé của FIFA ra thông báo đã bán hết vé, nhưng thực tế vẫn còn khoảng 1.178 chỗ ngồi trên 5 khu vực của sân MetLife, theo hãng tin Mỹ. Tính đến ngày 10.7, FIFA đã bán được thêm gần 1.200 vé hạng hai với giá 7.380 USD/vé (khoảng 193,8 triệu đồng) cho trận chung kết. Một số vé vẫn còn ở các khu vực tầng dưới với giá từ 19.995 USD (khoảng 525 triệu đồng) đến 32.970 USD (khoảng 866 triệu đồng), cũng như khu vực VIP tại Trophy Lounge (nơi có chỗ ngồi đẹp nhất trên sân, gần sân và có thể giao lưu với cầu thủ) với giá 34.500 USD (khoảng 906 triệu đồng), AP cho biết thêm.

Vé xem trận chung kết trên sân MetLife vô cùng đắt đỏ ẢNH: REUTERS

Những tấm vé ở khu vực này được xem là vé hạng nhất và hiện vẫn còn khoảng 68 vé. Loại vé này ngoài vị trí xem trận đấu có trải nghiệm cao cấp, cũng sẽ được phục vụ đồ ăn và thức uống. Ngoài ra, người sở hữu tấm vé cũng sẽ được hưởng các dịch vụ đi kèm như khu vực để xe riêng, luồng đi riêng vào khán đài…

Thời gian qua, FIFA liên tục phải đối mặt với chỉ trích gay gắt về giá vé World Cup trong suốt các giai đoạn bán vé trước giải đấu. Cũng đã có một nhóm người hâm mộ đệ đơn kiện FIFA về giá vé quá cao. Gần 2 tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, thị trường "chợ đen" đã rao bán 4 chiếc vé đặc biệt, với giá 2 triệu USD/vé. Chủ tịch Gianni Infantino khi đó đã phủ nhận đây không phải là giá do FIFA đưa ra. "Vé cung cấp trên thị trường ở Mỹ và giá cả tăng/giảm là do thị trường", ông Infantino phát biểu. Hiện FIFA đang đối mặt với giấy triệu tập từ các tiểu bang New York và New Jersey, như một phần của cuộc điều tra liên quan giá vé và độ chính xác của vị trí chỗ ngồi trên sân tại World Cup 2026, theo AP.