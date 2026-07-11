Chỉ trong 2 trận knock-out liên tiếp, Mikel Merino đều vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định cho đội tuyển Tây Ban Nha. Rạng sáng 11.7, tiền vệ 30 tuổi chỉ mất chưa đầy 2 phút để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ, sau khi tận dụng sai lầm của thủ môn dự bị Senne Lammens. Trước đó 4 ngày, anh cũng lập công ở phút 91, giúp Tây Ban Nha thắng đội tuyển Bồ Đào Nha 1-0 tại vòng 16 đội.

Theo Reuters, Merino trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn quyết định khi vào sân từ ghế dự bị ở 2 trận knock-out khác nhau.

Mikel Merino: 'Siêu dự bị' lợi hại nhất World Cup 2026

Đây cũng không phải lần đầu Merino tỏa sáng ở một giải đấu lớn. Tại EURO 2024, anh từng ghi bàn ở phút 119 để giúp đội tuyển Tây Ban Nha loại đội tuyển Đức ở tứ kết.

World Cup 2026 cho thấy chiều sâu đội hình ngày càng quan trọng. Khi các ngôi sao trên sân bị phong tỏa và đối thủ xuống sức ở cuối trận, một "siêu dự bị" như Merino có thể trở thành người tạo khác biệt. Với HLV Luis de la Fuente, tiền vệ này không chỉ là phương án thay người, mà đang là quân bài định đoạt những trận đấu lớn.