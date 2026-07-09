World Cup từng có một quy luật quen thuộc: đội dẫn bàn khi đồng hồ tiến sát phút 90 thường đã ở rất gần chiến thắng. Nhưng tại World Cup 2026, ranh giới ấy ngày càng mong manh.

Theo phân tích dữ liệu của Reuters công bố ngày 2.7, giải đấu đã có 22 bàn thắng trong thời gian bù giờ hiệp 2, tương đương 0,26 bàn/trận, cao hơn mức 0,23 bàn/trận tại World Cup 2022. Chênh lệch không lớn nhưng cho thấy ngày càng nhiều trận đấu chưa thực sự kết thúc ở phút 90.

Vì sao phút bù giờ đang trở thành ‘vùng nguy hiểm’ của World Cup?

Trận Argentina - Ai Cập là ví dụ rõ nét. Đội bóng châu Phi dẫn 2-0 nhưng để đối thủ ghi 3 bàn trong 13 phút cuối. Theo The Guardian, Enzo Fernandez đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở phút bù giờ, hoàn tất màn ngược dòng kịch tính.

Xu hướng này trở nên rõ hơn từ World Cup 2022, khi FIFA yêu cầu trọng tài tính sát thời gian bị mất vì thay người, chấn thương, VAR và ăn mừng bàn thắng. Điều đó khiến thời gian sau phút 90 có thể đủ dài để thay đổi hoàn toàn cục diện.

Tại World Cup 2026, áp lực cuối trận càng lớn khi giải có 48 đội, 104 trận và thêm 1 vòng knock-out. Trong bối cảnh di chuyển xa, thời tiết khắc nghiệt và thể lực suy giảm, chỉ một nhịp chậm hay một khoảng trống xuất hiện cũng có thể khiến lợi thế sụp đổ.

Vì thế, 22 bàn trong thời gian bù giờ không chỉ là một thống kê. Phút 90 giờ đây đôi khi không phải lúc trận đấu sắp kết thúc, mà là khi giai đoạn nguy hiểm nhất bắt đầu.