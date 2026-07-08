Ronaldo dừng lại, Messi còn đi tiếp: Kỷ nguyên cũ chưa chịu khép màn

Cristiano Ronaldo đã rời World Cup 2026 sau thất bại của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha. Trước đó, cầu thủ 41 tuổi xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng, khép lại hành trình trải dài 6 kỳ World Cup, theo The Guardian và Al Jazeera.

Lionel Messi thì vẫn đi tiếp. Ở vòng 16 đội, Argentina bị Ai Cập dẫn 0-2 nhưng ghi 3 bàn trong 13 phút cuối để thắng ngược 3-2. Theo The Guardian, Messi kiến tạo cho Cristian Romero rồi trực tiếp gỡ hòa, trước khi Enzo Fernandez ấn định chiến thắng. Sau trận, Messi bật khóc. Ở tuổi 39, khi Ronaldo đã dừng lại, mỗi trận còn lại có thể là một lát cắt cuối cùng của thế hệ cũ tại World Cup.

Trong gần 20 năm, bóng đá thế giới quen nhìn Messi và Ronaldo như 2 chuẩn mực cạnh tranh, 2 kiểu vĩ đại khác nhau. Nhưng World Cup 2026 đã tạo ra khoảng trống lớn: Ronaldo rời giải, còn Messi trở thành biểu tượng cuối cùng của thế hệ ấy vẫn đứng trong cuộc đua.

Không còn Ronaldo, Messi đứng trước World Cup ‘một mình’ của thế hệ cũ

Điều đặc biệt là anh không ở lại bằng ký ức. Theo Al Jazeera, Messi dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 8 bàn trước tứ kết, xếp trên Kylian Mbappe và Erling Haaland.

World Cup 2026 vì thế giống một cuộc chuyển giao bị trì hoãn. Mbappe là nhà vô địch World Cup 2018, Vua phá lưới World Cup 2022. Haaland vừa cùng Na Uy vào tứ kết sau chiến thắng trước Brazil. Họ đại diện cho quyền lực mới của bóng đá thế giới.

Messi không còn liên tục bứt tốc như thời đỉnh cao, nhưng khi Argentina sắp sụp đổ, anh vẫn là người được tìm đến. Không còn Ronaldo song hành, Messi bước tiếp một mình giữa thế hệ mới. Và chừng nào anh còn ghi bàn, kiến tạo và quyết định các trận knock-out, kỷ nguyên cũ vẫn chưa hoàn toàn khép lại.