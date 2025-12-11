Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Kim Sang-sik: Gặp Malaysia là trận knock-out, chúng tôi phải thắng
Tiểu Bảo
11/12/2025 11:06 GMT+7

Trong buổi phỏng vấn trước cuộc chạm trán quyết định với U.23 Malaysia tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik khẳng định U.23 Việt Nam đã "sẵn sàng cả thể lực lẫn chiến thuật", đồng thời nhấn mạnh mục tiêu duy nhất: chiến thắng, bất chấp việc chỉ cần hòa là đủ vào bán kết.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang-sik cho biết ông và ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ trận đấu giữa U.23 MalaysiaU.23 Lào để lên phương án đối phó.

HLV Kim Sang-sik: Gặp Malaysia là trận knock-out, chúng tôi phải thắng

U.23 Malaysia bước vào trận gặp Việt Nam với lực lượng mạnh nhất sau khi bổ sung hàng loạt trụ cột như Ubaidullah Shamsul, Haziq Mukhriz, Aiman Yusoff hay Aliff Izwan Yuslan. Đây cũng là đội bóng được đánh giá cao về lối đá giàu sức chiến đấu và tính đột biến, luôn là đối thủ khó chịu của mọi đội bóng Đông Nam Á.

Dù chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp, HLV Kim khẳng định ông không muốn đội bóng nghĩ theo hướng "đá cầm chừng".

HLV Kim Sang-sik: Gặp Malaysia là trận knock-out, chúng tôi phải thắng- Ảnh 1.

Ông Kim tự tin U.23 Việt Nam sẽ đánh bại U.23 Malaysia

ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Việt Nam bị nhận diện điểm yếu lớn: thói quen nhập cuộc chậm, thường chỉ chơi bùng nổ trong hiệp 2. Để không rơi vào thế bị động trước đối thủ có sức ép lớn như Malaysia, HLV Kim nhấn mạnh tinh thần chủ động và quyết tâm cao.

HLV Kim chia sẻ thêm rằng tinh thần của các cầu thủ đang lên rất cao sau khi chứng kiến đội tuyển quốc gia, nơi nhiều đàn anh của họ thi đấu để thua Malaysia 0-4 trước đó vào hồi tháng 6.2025.

Sự tổn thương ấy, theo ông, đang chuyển hóa thành động lực và khát khao chiến thắng mạnh mẽ trong toàn đội. Liệu U.23 Việt Nam có thể bước qua khúc cua khó mang tên Malaysia hay không? Trận đấu vào 16 giờ chiều 11.12 sẽ trả lời tất cả.

Xem thêm bình luận