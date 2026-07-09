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Vì sao thủ môn đang là nhân vật quyền lực nhất World Cup?
Video World Cup 2026

Vì sao thủ môn đang là nhân vật quyền lực nhất World Cup?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Từ những loạt sút luân lưu đến các pha cứu thua trong thời khắc sinh tử, thủ môn đang trở thành nhân vật có quyền lực đặc biệt tại World Cup 2026. Khi khoảng cách giữa các đội thu hẹp, 1 đôi tay có thể đổi hướng cả giải đấu.

Theo The Guardian, Mostafa Shobeir liên tục cứu thua trước Argentina, trong đó có quả phạt đền của Messi và cú dứt điểm cận thành của Alexis Mac Allister. Dù Ai Cập thua ngược 2-3, anh vẫn khiến nhà đương kim vô địch đứng sát cửa loại.

Orlando Gill còn tạo cú sốc lớn hơn khi Paraguay loại Đức. Thủ môn này có 6 pha cứu thua trong thời gian thi đấu và cản 2 lượt sút ở loạt luân lưu. Đức thực hiện tới 16 quả phạt góc nhưng vẫn phải dừng bước.

Vì sao thủ môn đang là nhân vật quyền lực nhất World Cup?

Gregor Kobel cũng góp công đưa Thụy Sĩ lần đầu vào tứ kết World Cup sau 72 năm. Sau 120 phút hòa Colombia 0-0, anh cản 1 lượt sút trong chiến thắng luân lưu 4-3.

Những trận đấu ấy cho thấy một nghịch lý quen thuộc: một đội có thể kiểm soát và gây sức ép trong thời gian dài, nhưng hành trình vẫn kết thúc chỉ sau vài cú đổ người của thủ môn.

Quyền lực mới hay câu chuyện cũ?

Theo FIFA, trước World Cup 2026 đã có 70 quả phạt đền bị cản phá trong các loạt sút luân lưu của giải đấu. Harald Schumacher, Sergio Goycochea, Danijel Subasic và Dominik Livakovic cùng thuộc nhóm thủ môn có 4 pha cản phá ở loạt luân lưu World Cup.

Khác biệt tại World Cup 2026 là ảnh hưởng của thủ môn xuất hiện dày đặc. Paraguay loại Đức trên chấm luân lưu. Ai Cập vượt qua Úc bằng loạt sút 11 m trước khi Shobeir làm khổ Argentina. Thụy Sĩ cũng hạ Colombia sau 120 phút không bàn thắng.

Vì sao thủ môn đang là nhân vật quyền lực nhất World Cup? - Ảnh 1.

Mostafa Shobeir đã gây ra rất nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch

ẢNH: REUTERS

Vì sao thủ môn đang là nhân vật quyền lực nhất World Cup? - Ảnh 2.

Orlando Gill vụt sáng tại World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Bóng đá hiện đại nói nhiều về pressing, dữ liệu và các tiền đạo trị giá hàng trăm triệu USD. Nhưng World Cup vẫn giữ một quy luật cũ: đội mạnh hơn có thể kiểm soát trận đấu, còn thủ môn có thể giữ đội yếu hơn sống sót đủ lâu để tạo ra cú sốc.

Shobeir khiến Argentina sát cửa loại. Gill có 6 pha cứu thua và cản 2 lượt luân lưu trước Đức. Kobel chỉ cần 1 pha cản phá để góp phần chấm dứt 72 năm chờ đợi của Thụy Sĩ.


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