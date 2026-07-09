World Cup 2026 đang tạo ra một nghịch lý. Khi giải đấu có nhiều đội hơn, nhiều trận hơn và thêm 1 vòng knock-out, người ta dễ nghĩ những siêu sao lớn nhất sẽ càng có nhiều cơ hội định đoạt cuộc chơi.

Nhưng dữ liệu lại chỉ về một hướng khác: Ghế dự bị đang trở thành một phần ngày càng quan trọng của cuộc đua vô địch.

Theo phân tích của Reuters sau vòng bảng, 43 trong tổng số 215 bàn thắng của giải được ghi bởi các cầu thủ vào sân thay người. Riêng Senegal có 4 bàn từ ghế dự bị, còn Deniz Undav của Đức ghi 3 bàn và có thêm 2 kiến tạo sau khi vào sân.

Khi nhà vô địch World Cup có thể được quyết định từ ghế dự bị

Đây không còn là vài khoảnh khắc ngẫu nhiên. Gần 1/5 số bàn thắng ở giai đoạn ấy đến từ những cầu thủ không có tên trong đội hình xuất phát.

Kỳ giải dài hơi, xoay tua đội hình là chiến thuật quyết định

World Cup 2026 có 48 đội và 104 trận, thay vì 32 đội và 64 trận như thể thức cũ. FIFA xác nhận đây là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử, với vòng knock-out bắt đầu từ vòng 32 đội.

Điều đó đồng nghĩa một đội đi đến trận cuối cùng có thể phải chơi 8 trận thay vì 7. Chỉ thêm 1 trận nghe có vẻ không nhiều, nhưng ở cấp độ World Cup, đó là thêm ít nhất 90 phút thi đấu đỉnh cao trong bối cảnh di chuyển xuyên 3 quốc gia, thời tiết khác biệt và thời gian hồi phục hạn chế.

Reuters dẫn các chuyên gia thống kê nhận định chính vòng knock-out bổ sung đang khiến các HLV phải ưu tiên nhiều hơn cho xoay tua, thận trọng và hồi phục thay vì cố duy trì đội hình mạnh nhất từ đầu đến cuối giải.

Và khi trận đấu bước sang phút 60 hay 70, sự khác biệt có thể không còn nằm ở ngôi sao lớn nhất trên sân, mà ở người được tung vào thay anh ta.

Tây Ban Nha là ví dụ đáng chú ý. Reuters đánh giá sức mạnh của đội bóng này nằm ở chiều sâu chiến thuật và sự cân bằng đội hình. Những cầu thủ vào sân thay người tiếp tục tạo ảnh hưởng tại World Cup, trong đó có bàn thắng muộn quyết định trận gặp Bồ Đào Nha được ghi do công của cầu thủ vào sân thay người ở cuối hiệp 2: Merino.

Mikel Merino vào sân từ cuối hiệp 2 nhưng lại mang về bàn thắng quyết định cho Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Xu hướng này cũng không chỉ xuất hiện ở World Cup 2026 mà đã được kiểm chứng tại nhiều giải đấu lớn gần đây. Tại EURO 2024, Tây Ban Nha nhiều lần xoay tua đội hình nhưng vẫn duy trì được chất lượng lối chơi nhờ chiều sâu lực lượng. Trong trận tứ kết gặp Đức, HLV Luis de la Fuente tung Mikel Merino vào sân ở cuối trận và chính tiền vệ này đánh đầu ghi bàn ở phút 119, đưa Tây Ban Nha vào bán kết.

Tại World Cup 2022, Argentina cũng nhiều lần thay đổi cục diện nhờ các phương án từ ghế dự bị. Trong trận chung kết gặp Pháp, Lautaro Martinez vào sân trong hiệp phụ để liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, tạo tiền đề cho bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Lionel Messi.

Bỉ thậm chí cho thấy một phiên bản cực đoan hơn của câu chuyện ấy. Trước Mỹ, HLV Rudi Garcia cất Kevin De Bruyne, Jeremy Doku và Romelu Lukaku trên ghế dự bị. Những người thay thế tạo ra nguồn năng lượng mới, còn Hans Vanaken vào sân sau chấn thương của Amadou Onana rồi ghi bàn. Bỉ thắng 4-1 và vào tứ kết.

Romelu Lukaku ăn mừng bàn thắng thứ tư của Bỉ trong trận gặp Mỹ ở vòng 16 đội ẢNH: REUTERS

Chi tiết này mở ra câu hỏi lớn hơn về World Cup 2026: Đâu mới là đội hình mạnh nhất?

Có thể câu trả lời không còn là 11 cái tên xuất phát. Đội hình mạnh nhất có thể là tập thể đủ chiều sâu để thay 4-5 cầu thủ mà cấu trúc không sụp đổ; đủ nhân sự để xoay tua sau những chuyến bay dài; đủ phương án để thay đổi trận đấu khi đối thủ đã mệt.

Ở thể thức cũ, một đội vô địch cần vượt qua 7 trận. Tại World Cup 2026, con đường dài hơn, còn số vòng knock-out tăng lên 5. Một đội hình xuất phát xuất sắc có thể thắng 1 trận lớn. Nhưng để sống sót qua cả hành trình, sức mạnh của cầu thủ vào sân thay người càng khó bị xem nhẹ.