CĐV Thụy Sĩ ‘đòi’ Embolo từ giã đội tuyển vì thẻ đỏ tai hại, nên mới thua Argentina

Theo 20 Minuten, sau trận đấu, bài viết về thất bại của đội tuyển Thụy Sĩ đã thu hút hơn 7.000 bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Bên cạnh những lời động viên dành cho toàn đội, không ít ý kiến hướng sự chỉ trích vào Embolo sau tình huống nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 72 vì pha ngã vờ, khiến Thụy Sĩ chỉ còn thi đấu với 10 người.

Tài khoản Stoffwechsel bình luận đầy gay gắt: "Chiếc thẻ đỏ là hoàn toàn chính xác. Cảm ơn Embolo, và giờ hãy từ giã đội tuyển quốc gia".

Ý kiến này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ nhiều người hâm mộ. Một CĐV khác viết: "Thụy Sĩ không cần một cầu thủ ăn vạ để giành chiến thắng. Điều đó chỉ mang đến vận rủi cho đội bóng, và trận đấu này là minh chứng rõ nhất. Đây là thẻ đỏ ngớ ngẩn nhất lịch sử bóng đá Thụy Sĩ".

Chiếc thẻ đỏ của Embolo (số 7) vẫn là tâm điểm ở Thụy Sĩ sau trận thua Argentina ở tứ kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Embolo bị báo Thụy Sĩ chấm 2 điểm

Dù vậy, cũng có nhiều người lên tiếng bảo vệ chân sút của AS Monaco. Tài khoản Mungg cho rằng Embolo mắc sai lầm nghiêm trọng nhưng không hề cố ý.

"Đó là phản ứng bột phát sau hơn 70 phút thi đấu với cường độ rất cao. Chỉ cần nhìn những giọt nước mắt của Embolo sau khi rời sân cũng đủ thấy cậu ấy đang tự dằn vặt. Nếu không có những bàn thắng quan trọng trước Qatar và Algeria, Thụy Sĩ đã không thể góp mặt ở vòng tứ kết", người này chia sẻ.

Bên cạnh những tranh cãi về Embolo, phần lớn người hâm mộ vẫn dành sự ghi nhận cho màn trình diễn của toàn đội. Nhiều ý kiến cho rằng tuyển Thụy Sĩ đã chiến đấu đầy quả cảm và hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải.

Nhọc nhằn vào bán kết, đội tuyển Argentina còn đủ sức bảo vệ ngôi vương

"Mọi người đã cống hiến tất cả vì đất nước. Thụy Sĩ đã ở rất gần một kỳ tích và toàn đội xứng đáng nhận được sự tôn trọng", một CĐV bình luận.

Cùng quan điểm với người hâm mộ, truyền thông Thụy Sĩ cũng đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò HLV Murat Yakin. Trong bảng chấm điểm sau trận, 20 Minuten nhận định đội tuyển Thụy Sĩ thi đấu rất tốt và chỉ đánh mất lợi thế sau khi Embolo phải rời sân.

Đội trưởng Granit Xhaka cùng trung vệ Nico Elvedi là hai cầu thủ được chấm cao nhất với 5,5 điểm. Dan Ndoye và Remo Freuler cũng nhận 5 điểm sau màn trình diễn nổi bật.

Truyền thông Thụy Sĩ cũng đánh giá màn trình diễn của Embolo trước khi rời sân là không quá nổi bật ẢNH: REUTERS

Trái ngược với các đồng đội, Embolo là cầu thủ duy nhất bị chấm 2 điểm, thấp nhất toàn đội. Tờ báo cho rằng tiền đạo 29 tuổi đã trở thành "điểm đen" của trận đấu khi chiếc thẻ đỏ tai hại khiến Thụy Sĩ đánh mất lợi thế về thế trận và cuối cùng gục ngã trước Argentina sau hiệp phụ, khép lại hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026 trong nhiều tiếc nuối.