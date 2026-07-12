Haaland lên tiếng về bàn thắng 'hụt' trận Na Uy thua Anh, Bellingham có hành động đẹp

Sau 28 năm chờ đợi mới trở lại World Cup, đội tuyển Na Uy đã tạo nên một trong những câu chuyện đẹp nhất của giải đấu khi lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh để tiến vào tứ kết. Dù phải dừng bước trước đội tuyển Anh sau 120 phút đầy kịch tính, các học trò của HLV Stale Solbakken vẫn nhận được sự tôn vinh từ người hâm mộ quê nhà.

Haaland nói gì sau khi Na Uy rời World Cup

Phát biểu với truyền thông Na Uy sau trận đấu, Haaland không giấu được sự tiếc nuối nhưng nhấn mạnh rằng World Cup 2026 đã trở thành trải nghiệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

"Đây có lẽ là 6 tuần tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời. Thật khó tin, đến giờ tôi vẫn chưa thực sự tin mọi chuyện đã kết thúc", tiền đạo 25 tuổi chia sẻ.

Haaland đánh giá đội tuyển Na Uy có hành trình đáng khen ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Haaland rời sân trong hiệp phụ sau khi đã cạn kiệt thể lực. Đây cũng là trận hiếm hoi tại World Cup mà chân sút của Na Uy không thể ghi bàn. Anh kết thúc giải đấu với 7 pha lập công, trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất giải.

Ngôi sao của Na Uy cho biết những gì đội tuyển làm được còn quan trọng hơn kết quả cuối cùng. Haaland nói: "Nếu nhìn lại hơn 40 ngày vừa qua, đó là khoảng thời gian điên rồ với rất nhiều kỷ niệm sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Tôi nghĩ điều này đã thay đổi Na Uy và cũng thay đổi chính tôi. Điều quan trọng bây giờ là phải duy trì được những gì chúng tôi đã tạo ra".

Tiền đạo đang khoác áo Man City cũng tin rằng đội tuyển Na Uy đã chứng minh họ đủ sức cạnh tranh với các cường quốc bóng đá. Anh chia sẻ: "Chúng tôi đã đánh bại nhiều đội tuyển mạnh và cũng chơi ngang ngửa với đội tuyển Anh. Tôi hy vọng tất cả người Na Uy đều cảm thấy tự hào".

Bellingham xuất sắc đưa đội tuyển Anh đi tiếp, HLV Tuchel vẫn còn bài toán phải giải

Bên cạnh niềm tự hào, Haaland cũng không giấu được sự thất vọng khi Na Uy bị từ chối bàn thắng thứ 2 ở phút 57 của trận tứ kết với đội tuyển Anh. Tiền đạo này cho rằng bàn thắng của Torbjorn Heggem bị hủy sau khi VAR xác định anh phạm lỗi với Elliot Anderson là tình huống rất khó chấp nhận.

Anh bày tỏ: "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn. Chính những khoảnh khắc rất nhỏ đã quyết định kết quả World Cup. Trước Brazil, những tình huống 50-50 đứng về phía chúng tôi, còn hôm nay thì ngược lại".

Tiền đạo Na Uy cho rằng việc anh bị thổi phạt là khó chấp nhận ẢNH: REUTERS

Bellingham ghi điểm với hành động đẹp

Trong khi Haaland chia sẻ những cảm xúc tích cực sau giải đấu, truyền thông Na Uy cũng dành nhiều lời khen cho Jude Bellingham.

Tiền vệ đội tuyển Anh chính là người ghi bàn quyết định sau pha bóng bật ra từ thủ môn Orjan Nyland, chấm dứt giấc mơ World Cup của Na Uy. Tuy nhiên, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Bellingham đã chủ động tiến tới an ủi thủ môn 35 tuổi đang bật khóc trong cuộc phỏng vấn truyền hình.

Bellingham (áo trắng) - cầu thủ ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Na Uy vẫn nhận được nhiều lời khen ẢNH: REUTERS

Nyland tiết lộ anh rất bất ngờ trước hành động của ngôi sao đội tuyển Anh: "Thật tuyệt. Chúng tôi từng gặp nhau vài lần ở Tây Ban Nha. Tôi rất trân trọng việc cậu ấy dành thời gian đến động viên tôi. Đó là một hành động rất đẹp".

Thủ môn kỳ cựu không kìm được nước mắt khi nói về thất bại: "Tôi chỉ muốn xin lỗi vì những gì đã xảy ra hôm nay. Điều này sẽ ở lại với tôi rất lâu”.