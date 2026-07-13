Sorloth bị đe dọa vì không chuyền bóng cho Haaland trận Na Uy thua ngược Anh: Người trong cuộc nói gì?

Ở tình huống diễn ra phút 41, Na Uy có cơ hội rất lớn để nâng tỷ số lên 2-0 khi Sorloth thoát xuống trong pha phản công 2 đánh 1. Tuy nhiên, thay vì chuyền ngang cho Haaland đang ở vị trí thuận lợi, chân sút đang khoác áo Atletico Madrid giữ bóng thêm một nhịp rồi bỏ lỡ cơ hội. Không lâu sau, đội tuyển Anh gỡ hòa rồi lội ngược dòng để giành chiến thắng và đoạt vé vào bán kết.

Sau trận đấu, Sorloth thừa nhận anh rất tiếc với quyết định của mình: "Tôi khống chế bóng một nhịp rồi nhìn lên và thấy John Stones đã chặn đường chuyền. Sau đó tôi xử lý thêm một nhịp nữa và mọi thứ đã không diễn ra như mong muốn. Tôi chờ đối phương lao vào thay vì chủ động tạo áp lực lên anh ấy. Tôi không mong gì hơn là được chuyền cho Erling, nhưng lúc đó tôi nghĩ góc chuyền đã bị chặn".

Sorloth (số 7) đang bị CĐV công kích dữ dội sau trận đấu mà Na Uy thua ngược đội tuyển Anh ẢNH: REUTERS

Công kích nhắm vào Sorloth tại Na Uy chưa dừng lại

Dù vậy, lời giải thích không đủ để xoa dịu sự tức giận của nhiều cổ động viên. Trên các nền tảng mạng xã hội, Sorloth bị công kích dữ dội, thậm chí phải nhận hàng chục nghìn bình luận mang tính xúc phạm dưới bài đăng mới nhất trên Instagram.

Tờ Dagbladet (Na Uy) cho biết: “Nghiêm trọng hơn, bạn gái của anh là Lena Selnes đã công khai nhiều tin nhắn đe dọa mà cả hai nhận được. Một số bình luận kêu gọi Sorloth "tự tử", yêu cầu anh "rời khỏi Na Uy", thậm chí có người còn đe dọa sẽ giết tiền đạo này. Selnes cho biết cô buộc phải lên tiếng để mọi người nhận thức rõ mức độ độc hại của những lời bình luận trên mạng”.

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"World Cup mang lại rất nhiều niềm vui nhưng cũng kéo theo rất nhiều sự thù hận. Tôi hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi viết những điều như thế", Selnes chia sẻ.

Trong cuộc họp báo một ngày sau khi Na Uy bị loại, HLV trưởng Stale Solbakken cũng bày tỏ sự thất vọng trước những gì học trò phải hứng chịu.

"Đó là thế giới chúng ta đang sống. Cảm xúc sau một trận đấu lớn luôn rất mạnh, nhưng đây thực sự là điều đáng buồn. Tôi luôn khuyên các cầu thủ tránh xa mạng xã hội trong những ngày như thế này. Đó không phải nơi để tìm kiếm năng lượng tích cực", chiến lược gia 57 tuổi nói.

Cựu thủ môn Erik Thorstvedt, hiện là chuyên gia của TV 2, cũng cho rằng những lời đe dọa nhằm vào Sorloth cần được xử lý bằng pháp luật và nên báo cảnh sát.

Cảnh sát Na Uy dự kiến sẽ vào cuộc, xử lý những trường hợp đe dọa, công kích Sorloth ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Giám đốc Hiệp hội cầu thủ Na Uy (NISO) Kristoffer Vatshaug khẳng định chỉ trích chuyên môn là điều bình thường trong thể thao đỉnh cao, nhưng những lời lẽ thù hận và đe dọa đã vượt quá mọi giới hạn.

"Không ai phải chấp nhận bị đối xử như vậy chỉ vì họ làm công việc của mình. Những trường hợp có dấu hiệu đe dọa bạo lực hoặc vi phạm pháp luật cần được xem xét nghiêm túc và có thể phải báo cho cảnh sát", ông Vatshaug nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo NISO, tình trạng bắt nạt trực tuyến nhằm vào các vận động viên đang gia tăng đáng kể trong những năm gần đây và có thể để lại hậu quả nặng nề về tâm lý.

Tờ Dagbladet cũng đăng bài xã luận bênh vực Sorloth, nhấn mạnh rằng mọi cầu thủ đều có thể mắc sai lầm trong tích tắc và việc tranh luận về chuyên môn là điều bình thường. Tuy nhiên, tờ báo khẳng định những lời đe dọa, kích động bạo lực hay xúi giục tự sát hoàn toàn không thể được xem là một phần của bóng đá và cần bị xử lý nghiêm theo pháp luật.