Mẹ Bellingham giúp con trai thoát được án phạt bị cấm trận bán kết Anh - Argentina

Mẹ của Bellingham không muốn con trai lỡ cuộc hẹn Messi

Jude Bellingham cho biết, mẹ anh, bà Denise, đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp anh tránh được chiếc thẻ vàng thứ hai có thể nhận (ở trận gặp Na Uy), khiến anh không thể tham dự trận đấu rất được mong đợi ở bán kết giữa đội tuyển Anh với Argentina của Messi.

Bellingham gặp bạn gái trên khán đài, phía xa là mẹ anh, bà Denise (bìa phải) Ảnh: Reuters

"Mẹ tôi đã bảo tôi suốt cả tuần, rằng phải chú ý đến ngôn ngữ, những pha tắc bóng, nét mặt và cảm xúc của tôi. Cả tuần bà ấy đã luôn nhắc nhở tôi, phải hết sức cẩn thận với chiếc thẻ vàng đó", Bellingham chia sẻ.

Tiền vệ 23 tuổi này bước vào trận đấu gặp Na Uy với một chiếc thẻ vàng đã nhận ở trận gặp CHDC Congo (thắng tỷ số 2-1) vòng 32 đội. Nếu anh nhận thêm một thẻ vàng nữa, coi như sẽ bị treo giò ở trận bán kết. Rất may, Bellingham đã luôn nghe lời mẹ của mình dặn dò, và anh đã tránh được mọi tình huống có thể dẫn đến thẻ phạt đáng tiếc.

Bellingham cũng tiết lộ: "Trọng tài trận đấu rất dễ thương (ông Clement Turpin, người Pháp, bắt chính trận Anh - Na Uy), vì ông ấy đã cho phép các cầu thủ giao tiếp một cách tôn trọng trong suốt trận đấu. Khi bạn chơi trận đấu đúng cách - và khen ngợi trọng tài, người xuất sắc - ông ấy cho phép bạn giao tiếp một cách tôn trọng. Rất nhiều trọng tài thì không làm như vậy".

"Khi tôi tìm thấy sự cân bằng đó và có một trọng tài sẵn sàng lắng nghe, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Đó là một trận đấu thực sự chặt chẽ và may mắn là tôi đã vượt qua được", Bellingham chia sẻ thêm.

Bellingham và người bạn thân, Haaland bên phía đội Na Uy sau trận đấu Ảnh: Reuters

Về giấc mơ vô địch World Cup, Bellingham thừa nhận: "Tôi là một chàng trai tự tin, nhưng tôi không nghĩ bạn đi ngủ mà mơ về những đêm như thế này".

Cũng theo Bellingham, sau thất bại của đội tuyển Anh hai năm trước tại EURO 2024 trong trận chung kết với Tây Ban Nha, và đó cũng là lần thứ hai liên tiếp "Tam sư" không thể đăng quang giải vô địch châu Âu, sau năm 2021 (kỳ EURO 2020) trước đội tuyển Ý, thì lần này anh rất hy vọng đội nhà sẽ vô địch World Cup.

"Chúng tôi cần giữ nguyên phong độ cho trận bán kết. Tôi không thể khen ngợi những chàng trai này đủ. Không phải lúc nào bạn cũng giành chiến thắng bằng thứ bóng đá đẹp mắt và hàng nghìn đường chuyền; đôi khi bạn phải giành chiến thắng nhờ sức mạnh và sự quyết tâm, và đó là những gì chúng tôi đã làm được tối nay", Bellingham chia sẻ thêm về đội tuyển Anh sau trận thắng Na Uy, và mong muốn đồng đội cần tập trung tối đa cho trận bán kết với Argentina lúc 2 giờ ngày 16.7 tới đây.