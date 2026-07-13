World Cup 2026: Hai cặp bán kết trong mơ

C UỘC CHƠI CỦA NHỮNG "NGƯỜI KHỔNG LỒ"

World Cup 2026 chiêu đãi khán giả bằng áng văn cổ tích vòng ngoài, nhưng bước vào chặng quyết đấu cho ngôi vô địch, chỉ còn những chiến mã mạnh nhất, đang chia nhau ngự trị ở 4 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA. Tây Ban Nha gặp Pháp lúc 2 giờ ngày 15.7 ở bán kết 1, còn Anh đối đầu Argentina lúc 2 giờ ngày 16.7 ở bán kết 2. Trong khi Argentina và Pháp lần lượt là đương kim vô địch và á quân World Cup, Tây Ban Nha và Anh cũng là đương kim vô địch và á quân EURO.

Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng Ảnh: REUTERS

Tất nhiên, đường vào bán kết World Cup của cả 4 đội không trải đầy hoa hồng. Argentina đã có 3 trận knock-out "tuyệt đối điện ảnh" khi thắng chật vật trước Cabo Verde và Thụy Sĩ trong hiệp phụ, xen giữa là màn lội ngược dòng ngoạn mục chỉ trong 13 phút trước Ai Cập. Tây Ban Nha bị hoài nghi sau trận ra quân hòa vất vả trước Cabo Verde, rồi cũng trải qua phút giây nín thở khi gặp Bỉ. Anh phải lội ngược dòng hạ CHDC Congo, trước khi bước vào trận khổ chiến cùng "quân đoàn Viking" Na Uy với màn đua thể lực đến những giây cuối cùng. Pháp dù nhẹ nhàng nhất với 6 trận toàn thắng, nhưng cũng có lúc phải gồng mình chịu đựng đòn khiêu khích của Paraguay.

Gai nhọn làm rướm máu đôi chân, nhưng không khiến bản lĩnh nhà vô địch sứt mẻ. Bởi nó được tôi luyện từ bề dày lịch sử thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt, đầy ắp cả vinh quang lẫn thất bại mà 4 nền bóng đá hùng mạnh nhất thế giới đã bước qua và đang viết tiếp.

K ỊCH TÍNH ĐẾN PHÚT CUỐI

Pháp và Tây Ban Nha sẽ tạo nên cuộc va đập gai góc giữa hai trường phái bóng đá đối lập. Trong khi Tây Ban Nha theo đuổi sự hoa mỹ, bài bản từ những pha ban bật, đan lát triển khai để kiểm soát cuộc chơi rồi từ từ kết liễu đối thủ, Pháp là đại diện của sự thực dụng. "Gà trống Gô-loa" không cần kiểm soát bóng, mà âm thầm nhẫn nhịn quan sát, lựa thời cơ rồi tung đòn như một thợ săn lão luyện. Tây Ban Nha có tuyến tiền vệ cầm bóng giỏi nhất, nhưng Pháp lại sở hữu những mũi công… không cần nhiều bóng vẫn có thể làm nên chuyện như Kylian Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele.

Vượt trên tất cả, Tây Ban Nha và Pháp là những đội bóng ưu tú nhất châu Âu hiện tại. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente khắc chế cách chơi của Pháp khi thắng đối thủ ở cả hai lần đối đầu gần nhất, tại bán kết EURO 2024 (2-1) và bán kết Nations League 2025 (5-4). Song, Pháp đã khác rất xa so với 1, 2 năm trước khi lứa hạt nhân của HLV Didier Deschamps đến giờ đã đạt độ chín và cân bằng hoàn hảo giữa công và thủ, trong khi Tây Ban Nha suy yếu do Lamine Yamal sa sút, còn các tiền đạo như Mikel Oyarzabal, Ferran Torres thiếu sắc bén.

Cán cân trận đấu đã trở về thế cân bằng, thậm chí nghiêng sang Pháp. Lần duy nhất gặp nhau tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh (vòng 16 đội World Cup 2006), Pháp thắng đậm 3-1. Pháp cũng lọt vào 4 trận chung kết World Cup từ năm 1998 đến nay, còn Tây Ban Nha đã phải chờ đến 16 năm mới lại được hít thở bầu không khí bán kết giải thế giới. World Cup vẫn là lãnh địa của "Gà trống Gô-loa", mà Tây Ban Nha phải rất nỗ lực để đoạt lấy.

Trận bán kết giữa Anh và Argentina lại mang màu sắc lịch sử với 14 lần gặp nhau trong quá khứ, trong đó Anh chiếm ưu thế với 6 chiến thắng, nhiều gấp đôi Argentina. Sự vĩ đại của bộ đôi kình địch không nằm ở con số, mà ẩn tàng trong những biểu tượng: "bàn tay của Chúa", cùng pha độc diễn tạo nên bàn thắng đẹp nhất thế kỷ 20 mà Diego Maradona đã ghi vào lưới người Anh ở Mexico 1986, tấm thẻ đỏ của David Beckham ở Pháp 1998 sau tiểu xảo của Diego Simeone, rồi đúng 4 năm sau, Beckham trả cả vốn lẫn lãi khi đá thành công phạt đền giúp Anh loại Argentina khỏi vòng bảng 2002… Nửa thế kỷ va đập đã định hình hai nền bóng đá hùng mạnh, nhưng chỉ có Argentina xưng bá ở World Cup với 3 lần vô địch thế giới, còn Anh mải miết tìm vinh quang gần 60 năm. Lần này, Anh có đảo chiều lịch sử?