Messi ngợi ca: ‘Tôi rất hạnh phúc vì Alvarez và Lautaro đều ghi bàn, Argentina rất cần họ’

Messi đã gửi thông điệp rõ ràng đến các đồng đội của mình, trong đó có Alvarez và Lautaro, rằng: "Đội bóng này luôn thi đấu hết mình và không ngừng nỗ lực, không ngừng khao khát nhiều hơn nữa, và luôn chứng minh rằng họ xứng đáng nằm trong số những đội bóng xuất sắc nhất".

Messi (bìa phải) cực kỳ hạnh phúc và hài lòng khi Alvarez ghi bàn siêu phẩm giúp đội tuyển Argentina thắng Thụy Sĩ tỷ số 3-1 ngày 12.7 Ảnh: Reuters

Với Alvarez, Messi bày tỏ: "Đó là một bàn thắng tuyệt vời, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy làm được điều đó. Cậu ấy đã có nhiều bàn thắng tương tự rồi. Alvarez sút bóng cực kỳ tốt và cậu ấy đã thể hiện điều đó một lần nữa. Cậu ấy đã làm điều đó trong một thời gian dài. Cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng tương tự cho Atletico Madrid mùa này".

Messi cũng cho biết thêm: "Tất nhiên, tôi rất vui vì kết quả, nhưng cũng vì Alvarez và Lautaro đã ghi bàn. Chúng tôi cần cả hai người họ trong những thời điểm như thế này, vì vậy tôi rất hài lòng với mọi thứ".

Trong hiệp phụ, Alvarez đã thực hiện cú sút từ xa tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vào góc xa khung thành, khiến thủ môn Kobel (Thụy Sĩ) bó tay. Bàn thắng này đến ở thời điểm trước đó vài chục giây, Messi đi bóng vào trước vòng cấm rồi tung cú sút cực mạnh nhưng thủ môn Kobel phá ra.

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Bàn thắng của Alvarez nâng tỷ số lên 2-1 chính thức đánh gục mọi nỗ lực của đội Thụy Sĩ, trước khi Lautaro Martinez ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina với bàn nâng tỷ số ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai.

Đây mới là bàn thứ hai của Lautaro Martinez tại World Cup 2026, còn Alvarez là bàn đầu tiên. Trước khi giải bắt đầu, cả hai chân sút này đều có nhiều kỳ vọng sẽ gánh vác cùng người đàn anh của mình, Messi, dẫn dắt hàng công và ghi bàn cho đội tuyển Argentina. Nhưng đến nay Messi lại là người đã ghi bàn nhiều nhất, đến 8 bàn và còn có 2 kiến tạo.

Messi nêu bật giá trị đồng đội và đề cao tập thể đội tuyển Argentina trước trận bán kết gặp đội Anh lúc 2 giờ ngày 16.7 Ảnh: Reuters

Argentina rất cần Alvarez và Lautaro ghi bàn ở thời điểm quan trọng, theo Messi

Tuy nhiên, theo Messi, sau khi Argentina tiến vào bán kết và trải qua các trận đấu cực nhọc ở vòng 32 đội, 16 đội và tứ kết kéo dài đến hiệp phụ, thì bây giờ những cầu thủ như Alvarez và Lautaro hay Mac Allister, Enzo Fernandez, sẽ là nhân tố quan trọng để Albiceleste có thể hoàn tất giấc mơ bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup.

"Những gì tập thể này đã làm được là điều không bình thường. Trở thành nhà vô địch thế giới, giành Copa America, và sau đó trở lại bán kết World Cup, nằm trong số bốn đội mạnh nhất thế giới. Điều đó không bình thường.

Đó là lý do tại sao chúng ta phải tận hưởng nó, giống như cách người hâm mộ đang tận hưởng và cách chúng ta đang trải nghiệm nó. Chúng ta sẽ ra sân và thi đấu hết mình một lần nữa, như chúng ta vẫn luôn làm, đối mặt với một đối thủ rất mạnh khác và thể hiện sức mạnh của một đội tuyển quốc gia tuyệt vời", Messi nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với báo chí Argentina ngày 12.7.