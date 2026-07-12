Đội tuyển Anh ngược dòng thắng đội tuyển Na Uy 2-1 sau hiệp phụ để vào bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, sau trận đấu, sự chú ý lại đổ dồn vào những phát biểu trái ngược giữa HLV Thomas Tuchel và người hùng Jude Bellingham.

Bellingham phản bác HLV Tuchel

Dù giành vé đi tiếp, Tuchel không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Chiến lược gia người Đức cho rằng đội tuyển Anh chơi dưới sức, mắc nhiều sai sót kỹ thuật và có phần may mắn để vượt qua đội tuyển Na Uy.

Quan điểm này lập tức bị Bellingham phản bác. Tiền vệ của Real Madrid cho rằng HLV Tuchel chưa đánh giá đúng sự khắc nghiệt của trận đấu cũng như chất lượng của các cầu thủ Na Uy như Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa hay Alexander Sorloth.

Bellingham khẳng định toàn đội đã cống hiến hết mình và xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn. Đây là trường hợp hiếm khi một cầu thủ công khai không đồng tình với đánh giá của HLV ngay sau chiến thắng.

Bellingham phản bác HLV Tuchel, đội tuyển Anh mâu thuẫn nội bộ trước bán kết World Cup

Sự khác biệt về quan điểm phản ánh góc nhìn khác nhau giữa HLV và cầu thủ. Tuchel đặt ra tiêu chuẩn của một ứng viên vô địch, còn Bellingham bảo vệ nỗ lực của toàn đội trước đối thủ rất khó chịu. Dù chưa thể coi là mâu thuẫn nội bộ, những phát biểu này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý trước vòng bán kết.

Đội tuyển Anh đối mặt thử thách mang tên Argentina

Chiến thắng của đội tuyển Anh cũng gây tranh cãi ở bàn gỡ hòa của Bellingham. Theo bình luận của Fox Sports, đường phát bóng của thủ môn Orjan Nyland được cho là đã chạm dây treo camera trước khi đổi hướng, tạo điều kiện để đội tuyển Anh tổ chức pha phản công dẫn đến bàn thắng.

HLV Tuchel và Jude Bellingham bất đồng quan điểm ẢNH: REUTERS

Giờ đây, điều quan trọng với thầy trò Tuchel là gác lại những tranh luận để hướng tới trận bán kết với đội tuyển Argentina. Đương kim vô địch được đánh giá vượt trội đội tuyển Na Uy về kinh nghiệm và bản lĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp. Nếu muốn giành vé vào chung kết, đội tuyển Anh không chỉ cần phong độ của Bellingham hay Harry Kane mà còn phải duy trì sự đoàn kết và ổn định trong tập thể trước thử thách lớn nhất từ đầu giải.