Chỉ còn 3 chiến thắng nữa là đội tuyển Argentina sẽ bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Sau vòng bảng ấn tượng, thầy trò HLV Lionel Scaloni gặp không ít khó khăn ở vòng knock-out, nhưng vẫn cho thấy bản lĩnh để tiến vào tứ kết.

Đối thủ của họ là đội tuyển Thụy Sĩ - đội lần đầu sau 72 năm góp mặt ở tứ kết World Cup. Với Granit Xhaka và Breel Embolo, đại diện châu Âu đặt mục tiêu tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch.

Argentina trước thử thách Thụy Sĩ: Messi gánh giấc mơ bảo vệ cúp vàng

Điểm tựa lớn nhất của Argentina vẫn là Lionel Messi cùng dàn vệ tinh như Lautaro Martinez, Enzo Fernandez và Rodrigo De Paul. Lịch sử cũng đứng về phía đội bóng Nam Mỹ khi họ thắng 5 và hòa 2 trong 7 lần gặp Thụy Sĩ, trong đó toàn thắng cả 2 lần đối đầu tại World Cup.

Trong khi đó, Thụy Sĩ tiếp tục phát huy lối chơi phòng ngự kỷ luật, phản công sắc bén nhưng sẽ thiếu tiền vệ Johan Manzambi vì chấn thương. HLV Murat Yakin cho biết đội bóng của ông không chỉ tập trung khóa chặt Messi mà sẽ cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn.

Theo siêu máy tính Opta, Argentina có 57,1% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, Thụy Sĩ là 18,7%, còn khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ ở mức 24,2%. Argentina vẫn được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng nhiều khả năng sẽ phải trải qua thêm một trận đấu đầy thử thách trước khi nghĩ đến bán kết.