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Lịch sử đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha, World Cup lại gọi tên Pháp
Video World Cup 2026

Lịch sử đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha, World Cup lại gọi tên Pháp

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ tái ngộ ở bán kết World Cup 2026 trong một trong những cặp đấu được chờ đợi nhất giải. Nếu xét thành tích đối đầu, đội tuyển Tây Ban Nha nhỉnh hơn. Nhưng tại World Cup, đội tuyển Pháp lại là đội từng mỉm cười sau cùng.

Theo thống kê của báo AS, 2 đội đã gặp nhau 38 lần. Đội tuyển Tây Ban Nha thắng 18 trận, đội tuyển Pháp thắng 13 trận và hòa 7 trận. La Roja cũng ghi 71 bàn, nhiều hơn 44 bàn của Les Bleus.

Tuy nhiên, phần lớn lợi thế của đội tuyển Tây Ban Nha đến từ các trận giao hữu và những cuộc đối đầu trong quá khứ. Những năm gần đây, La Roja thắng đội tuyển Pháp 2-1 ở bán kết EURO 2024 và 5-4 tại bán kết UEFA Nations League 2025. Trong thế kỷ 21, đội tuyển Tây Ban Nha thắng 8 trong 12 lần chạm trán đối thủ.

Dù vậy, World Cup lại là câu chuyện khác. Hai đội mới gặp nhau 1 lần tại giải đấu này, ở vòng 16 đội World Cup 2006. Khi đó, đội tuyển Pháp thắng 3-1 và tiến một mạch vào chung kết.

Lịch sử vì thế đang chia thành 2 chiều đối lập: Đội tuyển Tây Ban Nha có lợi thế về thống kê đối đầu, còn đội tuyển Pháp sở hữu ký ức đẹp tại World Cup. Với lực lượng hiện tại gồm những ngôi sao như Lamine Yamal, Rodri, Fabian Ruiz bên phía Tây Ban Nha và Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp, trận bán kết được kỳ vọng sẽ là một trong những màn so tài cân bằng và hấp dẫn nhất World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha, World Cup lại gọi tên Pháp

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