HLV Scaloni thừa nhận Argentina đã quá may mới thắng nổi Thụy Sĩ, cũng nhờ Embolo bị thẻ đỏ

Thụy Sĩ thiệt người, Argentina mới dám tấn công

"Hôm nay, chúng tôi đã gặp may mắn, vì họ nhận thẻ đỏ và đó là lúc chúng tôi bắt đầu tấn công. Chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Tuy nhiên, những gì đội bóng này đạt được là điều lịch sử", HLV Scaloni chia sẻ sau trận tứ kết Argentina thắng Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 sau hiệp phụ ngày 12.7.

HLV Scaloni thừa nhận gặp may và đội tuyển Argentina còn nhiều điều để cải thiện Ảnh: Reuters

Theo nhà báo Ben Jacobs, đội tuyển Thụy Sĩ phải nhận sự trừng phạt vì sai sót của cầu thủ Embolo, trong tình huống ăn vạ và mắc sai lầm khi đá vào chân của tiền vệ Paredes (Argentina) dẫn tới sự cố đáng tiếc.

Ban đầu trọng tài người Bồ Đào Nha, Joao Pinheiro phạt thẻ vàng với Paredes, nhưng VAR can thiệp để làm rõ tình huống thổi phạt và xác định chính xác cầu thủ phạm lỗi.

Sau khi xem lại VAR, trọng tài Pinheiro thay đổi quyết định, rút lại quyết định phạt thẻ vàng với Paredes, và phạt thẻ vàng cho Embolo, khiến cầu thủ này phải rời sân trong nước mắt. Vì đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của anh thành thẻ đỏ, sau chiếc thẻ vàng nhận ở cuối hiệp một cũng sau một pha phạm lỗi với Paredes.

"Vấn đề với luật "nhầm lẫn danh tính" (mistaken identity) mới này, là nó tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Embolo đã ăn vạ, vì vậy nếu bị thổi phạt trên sân thì đó là thẻ vàng thứ hai, nhưng đó không phải là quyết định.

Tuy nhiên, một sửa đổi đối với quy định của IFAB (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) trước giải đấu nêu rõ: "Khi trọng tài rút thẻ vàng hoặc thẻ đỏ, nhưng rõ ràng đã phạt nhầm cầu thủ của một trong hai đội về lỗi vi phạm; bản thân lỗi vi phạm không thể được xem xét lại trừ khi trong bối cảnh nhầm lẫn danh tính".

Embolo nhận thẻ đỏ đã báo hại đội Thụy Sĩ Ảnh: Reuters

"Chúng ta đã thấy điều tương tự với Tim Ream (đội tuyển Mỹ, ban đầu bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi) và Miguel Almiron (cuối cùng mới là người bị phạt thẻ vàng vì ăn vạ) trong trận Mỹ gặp Paraguay.

Trong cả hai trường hợp, quyết định đúng đắn đã được đưa ra sau khi xem xét lại các tình huống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về việc liệu đây có thực sự là "nhầm lẫn danh tính" hay không, và đó mới là vấn đề", nhà báo Ben Jacobs (Mỹ) của kênh talk SPORT bày tỏ.

Cũng theo Ben Jacobs: "Đó chỉ là một sai lầm của trọng tài. Cả hai đều bị đánh lừa bởi hành vi ăn vạ. Họ không nhầm lẫn cầu thủ. Họ chỉ đưa ra một quyết định sai lầm về một pha phạm lỗi thông thường và rút thẻ vàng một cách sai lầm. Vì vậy, thực chất đó chỉ là một quy tắc cho phép VAR can thiệp vào những tình huống nhỏ hơn trên sân, và đó là điều mà nhiều người sẽ cảm thấy không thoải mái".

HLV Scaloni có ý vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển Argentina khi gặp Thụy Sĩ Ảnh: Reuters

Argentina vẫn cần cải thiện

Nhận định này cũng phần nào phù hợp với những gì HLV Scaloni của đội tuyển Argentina đưa ra, khẳng định đội bóng của ông đã gặp may, và hưởng lợi từ những quy định mới của IFAB đưa ra khi áp dụng tại World Cup 2026.

Ở bán kết gặp đội tuyển Anh, HLV Scaloni nhìn nhận: "Chúng tôi phải thực tế, vì chúng tôi còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng chiến thắng luôn làm cho mọi thứ tốt hơn. Ngay cả khi chúng tôi có thể thể hiện tốt hơn.

Việc lọt vào bán kết một lần nữa là lịch sử. Không quan trọng đó là đội tuyển Anh hay Na Uy, chúng tôi đều sẽ đối đầu với một đội bóng chơi thứ bóng đá rất hay và có các HLV tuyệt vời. Và bây giờ, chúng tôi cần lấy lại thể lực, bởi vì đó là điều quan trọng nhất lúc này".

Trận bán kết giữa đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Anh diễn ra tại Atlanta trên sân Mercedes-Benz vào lúc 2 giờ ngày 16.7. Trận bán kết còn lại giữa Tây Ban Nha gặp Pháp lúc 2 giờ ngày 15.7 trên sân AT&T ở Arlington.