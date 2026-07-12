Sơ đồ thi đấu bán kết World Cup 2026 mới nhất: Hai cặp đấu đầy duyên nợ

Bán kết World Cup 2026 có đến 3 đội châu Âu

Vòng tứ kết World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Bốn đội bóng xuất sắc nhất gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và đương kim vô địch Argentina là những cái tên sẽ tiếp tục cuộc đua trên đất Bắc Mỹ.

Để góp mặt tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, cả bốn "ông lớn" đều đã trải qua những thử thách. Đội tuyển Pháp khẳng định vị thế ứng cử viên số một bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ma Rốc nhờ sự tỏa sáng của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele. Đối thủ của "gà trống Gaulois" ở bán kết là Tây Ban Nha. Đội bóng xứ đấu bò cũng ghi tên mình vào vòng sau sau khi đánh bại đối thủ khó chịu Bỉ với tỷ số sát nút 2-1 đầy kịch tính.

Màn so tài giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra lúc 2 giờ ngày 15.7.

Nhánh đấu World Cup 2026 mới nhất ẢNH: CMH

Ở nhánh đấu đối diện, đội tuyển Anh đã lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước Na Uy nhờ cú đúp đẳng cấp của Jude Bellingham, chính thức dập tắt giấc mơ World Cup của Erling Haaland. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Argentina phải trải qua 120 phút và có lợi thế chơi hơn người mới thắng Thụy Sĩ 3-1.

Cuộc đụng độ giữa Anh và Argentina diễn ra lúc 2 giờ ngày 16.7.

Nhìn vào sơ đồ thi đấu, giới mộ điệu dễ dàng thấy 2 màn so tài vô cùng duyên nợ. Trận bán kết 1 là màn so tài giữa hàng công siêu cường của người Pháp và lối chơi kiểm soát bóng hoa mỹ của xứ sở bò tót. Bán kết 2 là cuộc đối đầu giữa sức trẻ, khát khao của người Anh và sự già rơ của đương kim vô địch Nam Mỹ.

Vòng bán kết World Cup 2026 đã sẵn sàng khởi tranh, hứa hẹn mang đến những kịch bản khó lường và giàu cảm xúc nhất cho người hâm mộ toàn cầu. Hai đội chiến thắng ở vòng bán kết sẽ bước vào trận tranh chức vô địch lịch sử vào lúc 2 giờ ngày 20.7 tại sân vận động MetLife. Trước đó, trận tranh hạng ba sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ ngày 19.7 trên sân Hard Rock.