Messi chỉ mặt, nói gì với trọng tài Bồ Đào Nha trận Argentina thắng Thụy Sĩ?

Messi đề nghị trọng tài phải tôn trọng mình

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA qua việc đọc khẩu hình, cũng như kênh ESPN Argentina xác nhận, Messi đã dùng tay chỉ mặt trọng tài Joao Pinheiro và nói: "Hãy nói chuyện với tôi một cách lịch sự. Đừng thiếu tôn trọng tôi, tôi sẽ nói chuyện với anh một cách tôn trọng".

Messi trong tình huống nói chuyện căng thẳng với trọng tài người Bồ Đào Nha, Joao Pinheiro Ảnh: Reuters

Sự việc xảy ra trong hiệp một khoảng vài phút trước khi đội tuyển Thụy Sĩ được hưởng quả đá phạt. Messi là một phần của hàng rào phòng ngự của Argentina khi Pinheiro yêu cầu anh lùi về khoảng cách quy định. Tuy nhiên, giọng điệu và cử chỉ của trọng tài dường như đã khiến danh thủ 39 tuổi bực bội, và anh lập tức đáp lại: "Hãy nói chuyện với tôi một cách lịch sự".

Căng thẳng không dừng lại ở đó. Sau khi quả đá phạt được thực hiện, máy quay truyền hình đã ghi lại một cuộc trao đổi khác giữa hai người.

Messi lại tiến đến trọng tài, và qua việc đọc khẩu hình, thông điệp của anh ấy hiện lên rõ ràng: "Hãy nói chuyện với tôi một cách lịch sự. Đừng thiếu tôn trọng tôi. Hãy nói chuyện với tôi một cách lịch sự. Tôi đã nói chuyện với anh một cách đúng mực", MARCA thuật lại lời được cho là Messi nói với trọng tài Pinheiro.

Mặc dù lời lẽ rất kiên quyết, Messi vẫn giữ bình tĩnh, anh khoanh tay sau lưng và duy trì thái độ điềm đạm trong suốt cuộc tranh cãi với trọng tài, cũng theo MARCA. Trọng tài Pinheiro không đưa ra bất cứ hình phạt nào cho Messi sau cuộc nói chuyện căng thẳng này, nhưng nó nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội khi trận đấu vẫn đang diễn ra.

Messi không hay so với chính Messi, vẫn đỉnh

Messi trước đó đã có pha kiến tạo thứ 10 tại các kỳ World Cup, nhiều nhất trong lịch sử, tạo cơ hội cho Mac Allister ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 10.

Messi cùng các đồng đội ăn mừng sau trận đấu khi Argentina tiến vào bán kết lần thứ 3 trong 4 kỳ World Cup gần đây Ảnh: Reuters

Thụy Sĩ bất ngờ gỡ hòa tỷ số 1-1 trong hiệp hai do công Ndoye ghi bàn phút 67. Nhưng ngay sau đó tiền đạo Embolo nhận thẻ vàng thứ hai rời sân khiến họ còn 10 người và phải nhận thất bại tỷ số 1-3 trong hiệp phụ. Alvarez và Lautaro Martínez ghi bàn cho Argentina các phút 112 và 120+1, qua đó giúp đội nhà giành vé vào bán kết gặp đội tuyển Anh lúc 2 giờ ngày 16.7.

Với Messi, dù anh không thi đấu thực sự nổi bật so với các trận trước, nhưng vẫn là đầu tàu và thủ lĩnh đưa đội tuyển Argentina tiến gần hơn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.

Thống kê trận đấu của Messi trong trận gặp Thụy Sĩ, theo trang Sofascore: "Messi không ghi bàn, không thành vấn đề".

Danh thủ này để lại dấu ấn với 1 pha kiến tạo. Anh có 99 lần chạm bóng, với 60/69 đường chuyền thành công. Có 11 quả tạt (nhiều nhất), 11 lần xâm nhập khu vực 1/3 sân đối phương. 8 lần thắng tranh chấp. 6 cơ hội tạo ra (nhiều nhất), tung 4 cú sút. 4 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, 3 lần rê bóng thành công (nhiều nhất), có 1 cú sút trúng đích và 1 pha kiến tạo.

Sofascore chấm Messi đạt 8,9 điểm đứng đầu trận đấu.