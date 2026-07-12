Xác định 4 đội mạnh nhất World Cup 2026: Lịch thi đấu bán kết, chung kết chi tiết

Các cặp bán kết World Cup trong mơ

World Cup 2026 đã bước đến giai đoạn cao trào và kịch tính nhất, khi chủ nhân của 4 tấm vé đá bán kết đã lộ diện.

Ở trận tứ kết đầu tiên, Pháp thắng thuyết phục Ma Rốc với tỷ số 2-0 nhờ hai bàn thắng của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele. Đến trận tứ kết hai, dù vất vả hơn, song Tây Ban Nha vẫn đánh bại Bỉ để góp mặt ở bán kết sau 16 năm chờ đợi.

Anh lọt vào bán kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trận tứ kết ba, cú đúp của Jude Bellingham giúp Anh ngược dòng đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1. Sau 8 năm, "Tam Sư" cũng trở lại bán kết World Cup. Còn trận tứ kết bốn, Argentina đã thắng Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 nhờ ba bàn thắng của Alexis MacAllister, Julian Alvarez và Lautario Martinez, trong bối cảnh đối thủ phải đá thiếu người trong hơn 1 tiếng (tính cả hiệp phụ).

Như vậy, cục diện bán kết World Cup đã được xác định đầy đủ. Ở trận bán kết đầu tiên diễn ra lúc 2 giờ ngày 15.7, Pháp đối đầu Tây Ban Nha. Đây là cặp đấu kinh điển giữa hai đội bóng mạnh bậc nhất thế giới lúc này. Pháp toàn thắng 6 trận từ đầu giải (ghi 16 bàn, thủng lưới 2 bàn), nhưng Tây Ban Nha lại là đối thủ khó nhằn khi đã thắng Pháp cả 2 trận gần nhất, lần lượt với tỷ số 5-4 ở bán kết Nations League 2025 và 2-1 ở bán kết EURO 2024.

Màn so tài giữa Tây Ban Nha và Pháp cũng là cuộc chiến giữa hàng tiền vệ kiểm soát bóng giỏi nhất và hàng tấn công giàu sức sát thương nhất.

Tây Ban Nha có sự kết dính, nhuần nhuyễn, đề cao sự tuần tự và khoa học trong cách vận hành, còn Pháp lại mang trong mình những mũi công giàu tính sát thương và đột biến, có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Tây Ban Nha khẳng định đẳng cấp ứng viên hàng đầu ẢNH: REUTERS

Trận bán kết hai diễn ra lúc 2 giờ ngày 16.7 giữa Anh và Argentina. Đây tiếp tục là cuộc chiến duyên nợ nữa, giữa hai kình địch "truyền kiếp". "Bàn tay của Chúa" cùng pha solo kinh điển mà Diego Maradona đã ghi vào lưới Anh năm 1986, tấm thẻ đỏ của David Beckham ở Pháp 1998... là những miếng ghép tạo nên cả một biên niên sử đối đầu giữa hai cường quốc bóng đá.

Hai cặp bán kết kinh điển là hồi kết đẹp cho World Cup 2026. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 20.7.

Trước đó 1 ngày, trận tranh hạng ba dành cho hai đội thua bán kết diễn ra lúc 4 giờ ngày 19.7.

World Cup 2026 chỉ còn 4 trận đấu cuối cùng, cũng là những màn so tài đỉnh cao nhất khép lại bữa tiệc bóng đá mùa hè đáng nhớ tại Bắc Mỹ.