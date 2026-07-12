Argentina khó nhọc vào bán kết World Cup, Messi phấn khích có phần thái quá trên mạng xã hội

Messi viết gì trên Instagram?

"Một lần nữa chúng tôi phải chịu đau khổ, nhưng đội bóng này không bao giờ ngừng tin tưởng. Chúng tôi một lần nữa nằm trong số 4 đội mạnh nhất thế giới!!! Tiến lên thôi", sau cụm thông tin đầy cảm xúc này, có lẽ vì phấn khởi tột độ nên anh đệm thêm một dòng nhạy cảm, biểu lộ sư quá khích

Dòng thông điệp hết sức phấn khích của Messi trên mạng xã hội Instagram ngay sau trận Argentina thắng Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 ngày 12.7 Ảnh: Chụp màn hình Messi/Instagram

Đây có lẽ là lần hiếm hoi người ta thấy Messi phấn khích đến như vậy. Anh cùng đồng đội đang hướng tới trận bán kết hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

Argentina và Anh là cặp đấu đầy duyên nợ tại World Cup. Đến nay hai đội đã đụng độ nhau tại 5 kỳ World Cup, trận sắp tới (lúc 2 giờ ngày 16.7 tại Atlanta) sẽ lần lần thứ 6.

Trước đó, đội tuyển Anh đánh bại Argentina tỷ số 3-1 tại Chile năm 1962 (vòng bảng). Anh tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 1-0 (trận tứ kết) trong một trận đấu gây tranh cãi tại sân Wembley, trên đường tiến đến chức vô địch World Cup năm 1966.

Năm 1986, cũng tại tứ kết, Argentina thắng lại đội tuyển Anh tỷ số 2-1 tại Mexico City, trong một trận đấu khét tiếng với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của huyền thoại Diego Maradona và "Bàn thắng thế kỷ" cũng do huyền thoại này ghi.

Tại World Cup 1998, hai đội hòa 2-2 tại Saint-Etienne, Pháp tại vòng 16 đội. Trận đấu này có những khoảnh khắc đáng nhớ bao gồm bàn thắng solo tuyệt vời của Michael Owen trẻ tuổi ghi và chiếc thẻ đỏ của David Beckham do bị Diego Simeone "gài bẫy". Argentina sau đó thắng ở loạt sút luân lưu với tỷ số 4-3.

Đặc biệt là mới đây David Beckham và Simeone gặp lại nhau tại World Cup 2026, và cả hai trở nên rất thân tình sau gần 28 năm từ sự cố trên. Tại World Cup 2002 (vòng bảng), Anh thắng lại Argentina tỷ số 1-0 tại Sapporo, Nhật Bản, nhờ quả phạt đền của David Beckham.

Messi cực kỳ khích sau khi Argentina vào bán kết World Cup 2026, tiến gần hơn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch đoạt được 4 năm trước ở Qatar 2022 Ảnh: Reuters

Tổng cộng những lần đối đầu nhau ở mọi giải đấu, đội tuyển Anh có 6 chiến thắng trước Argentina (chỉ có 2), cùng 5 trận hòa (một trong số này, Argentina thắng sau loạt sút luân lưu).

Riêng tại World Cup, Anh dẫn trước với 3 chiến thắng (ở các năm 1962, 1966, 2002), so với một của Argentina (1986). Trận còn lại hòa, là trận nổi tiếng ở World Cup 1998.

Messi cũng nhận câu hỏi về trận đấu với đội tuyển Anh sắp tới đây, rằng: "Đây là lần đầu tiên anh đối đầu với đội tuyển Anh. Trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt nào đối với anh, cũng như đối với tất cả người Argentina không?".

Messi trả lời có phần nhẹ nhàng so với dòng trạng thái trên mạng xã hội trước đó không lâu. Anh nói: "Vâng, chắc chắn rồi, các trận đấu với các đội tuyển quốc gia lớn luôn đặc biệt, và tôi chưa từng thi đấu với đội Anh trước đây. Vì vậy, đây sẽ là một trận đấu rất đặc biệt. Đây còn là trận bán kết World Cup, và bây giờ chúng tôi sẽ cần nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu sống còn đó".