Tại sao bàn thắng của Na Uy bị từ chối vì Haaland, trọng tài giải thích thế nào?

Na Uy liên tiếp gặp vận xui

Ngoài trường hợp ở cuối hiệp 1, tình huống đội tuyển Anh ghi bàn gỡ hòa tỷ số 1-1 do Jude Bellingham ghi phút 45+2 trong tình huống hy hữu bóng được cho là chạm vào dây cáp camera trên cao. Nhưng FIFA sau hiệp một ra thông báo xác nhận, cảm biến "Connected Ball" bên trong quả bóng không cho thấy đã chạm vào bất cứ vật gì trên không để làm đổi hướng bóng, vì vậy bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.

Tình huống Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson khiến bàn nâng tỷ số lên 2-1 của đội tuyển Na Uy đầu hiệp hai bị hủy bỏ đáng tiếc Ảnh: Reuters

Trong tình huống còn lại đã thực sự gây hậu quả nghiêm trọng cho Na Uy, đó tình huống rất nhanh xảy ra ở phút 55 chỉ trong vài giây, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Ở phút thứ 55, Heggem dường như đã đưa Na Uy vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau một quả phạt góc. Các CĐV đội bóng Bắc Âu trên khán đài sân vận động Miami vỡ òa trong ăn mừng, trong khi các cầu thủ Anh ngay lập tức phản đối vì cho rằng Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trước khi quả phạt góc được thực hiện.

Trọng tài Clement Turpin đã xem lại tình huống sau khi có sự can thiệp của VAR, và cuối cùng đã từ chối bàn thắng. Tuy nhiên, phần đáng chú ý nhất đến sau khi ông công bố quyết định: thay vì cho hưởng quả phát bóng lên, ông ra hiệu rằng quả phạt góc sẽ được thực hiện lại.

Quyết định dựa trên một trong những cách giải thích mới được IFAB (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) phê duyệt cho World Cup 2026, liên quan đến việc phạm lỗi và giữ người trong vòng cấm trong các tình huống cố định. Quy tắc được cập nhật nêu rõ rằng việc giữ người, cản trở hoặc gây khó khăn cho hậu vệ trong vòng cấm trước khi bóng được đưa vào cuộc có thể bị phạt nếu hành động đó có tác động trực tiếp đến bàn thắng, quyết định phạt đền hoặc biện pháp kỷ luật, theo MARCA.

Haaland thất vọng khi chung cuộc Na Uy để thua đội tuyển Anh tỷ số 1-2 với Jude Bellingham ghi bàn thắng thứ 2 trong trận ở hiệp phụ Ảnh: Reuters

Đó chính xác là những gì đã xảy ra ở Miami. Haaland đã xô đẩy Elliot Anderson trong pha tranh chấp vị trí trước khi quả phạt góc được thực hiện - một tình huống càng trở nên thú vị hơn bởi hai cầu thủ này sắp trở thành đồng đội trong tương lai sau khi Man City hoàn tất thương vụ trị giá 155 triệu USD chiêu mộ tiền vệ người Anh từ Nottingham Forest.

Trước giải đấu, IFAB đã giải thích về quy trình VAR được cập nhật: "IFAB đã phê duyệt một sự làm rõ đối với quy trình Trợ lý trọng tài video (VAR) để sử dụng tại World Cup 2026, liên quan đến các lỗi rõ ràng do đội tấn công phạm phải trước khi bóng được đưa vào cuộc từ một quả phạt góc hoặc quả đá phạt có tác động trực tiếp đến bàn thắng, quả phạt đền hoặc hành động kỷ luật".

"Nếu hành vi vi phạm đáp ứng các tiêu chí được nêu trong sự làm rõ, VAR sẽ đề xuất xem xét trên sân, sau đó, nếu trọng tài xác định rằng hành vi vi phạm đã xảy ra trước khi bóng được đưa vào cuộc, hành động kỷ luật thích hợp sẽ được thực hiện và quả phạt góc hoặc quả đá phạt sẽ được thực hiện lại".

Quyết định này đã gây ra tranh luận ở Anh, nơi một số người hâm mộ thậm chí còn coi cách giải thích mới này như một biện pháp tiềm tàng chống lại các pha đá phạt cố định nổi tiếng của Arsenal, vốn thường dựa vào các pha cản phá và di chuyển khéo léo trong vòng cấm để tạo ra cơ hội ghi bàn, MARCA cho biết thêm.