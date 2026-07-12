Từ Maradona tới ‘kỷ nguyên’ Messi: Lịch sử đối đầu đầy duyên nợ giữa Anh và Argentina ở World Cup

Bán kết World Cup 2026 sẽ chứng kiến màn tái ngộ giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina - 2 đội bóng sở hữu một trong những mối duyên nợ đặc biệt nhất của bóng đá thế giới. Không chỉ cạnh tranh tấm vé vào chung kết, đây còn là cuộc đối đầu tiếp nối lịch sử kéo dài hơn 6 thập niên với nhiều trận cầu kinh điển.

Đội tuyển Anh nhỉnh hơn về thành tích đối đầu

Theo thống kê được báo thể thao AS của Tây Ban Nha dẫn lại, đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina đã gặp nhau 14 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Anh giành 6 chiến thắng, đội tuyển Argentina thắng 2 trận, 5 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. "Tam sư" cũng ghi nhiều bàn thắng hơn, với 21 pha lập công so với 15 của đại diện Nam Mỹ.

Tuy nhiên, những con số thống kê không phản ánh hết mức độ căng thẳng của cặp đấu này. Phần lớn các cuộc chạm trán giữa 2 đội đều diễn ra ở những giải đấu lớn và luôn để lại dấu ấn đặc biệt, cả về chuyên môn lẫn cảm xúc.

Hình ảnh Messi và Maradona được CĐV Argentina đặt cạnh nhau ẢNH: REUTERS

Bóng đá Argentina đã sản sinh ra những ngôi sao xuất sắc bậc nhất lịch sử ẢNH: REUTERS

Mối kình địch giữa 2 đội còn vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá sau Chiến tranh Falklands năm 1982. Kể từ đó, mỗi lần đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina đối đầu đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ và truyền thông.

Những cuộc đối đầu làm nên lịch sử World Cup

World Cup là sân khấu chứng kiến những chương đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội. Đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina đã gặp nhau 5 lần tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, với lợi thế nghiêng về đội bóng xứ sương mù khi thắng 3 trận, trong khi đội tuyển Argentina thắng 2 lần, bao gồm chiến thắng trên chấm luân lưu ở World Cup 1998.

Nhọc nhằn vào bán kết, đội tuyển Argentina còn đủ sức bảo vệ ngôi vương

Cuộc đối đầu nổi tiếng nhất diễn ra tại tứ kết World Cup 1986. Diego Maradona ghi cả 2 bàn thắng giúp đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Anh 2-1, trong đó có bàn thắng bằng tay nổi tiếng "Bàn tay của Chúa" và pha solo được FIFA bình chọn là "Bàn thắng của thế kỷ". Trận đấu này đến nay vẫn được xem là một trong những màn so tài biểu tượng của lịch sử World Cup.

Đội tuyển Anh cũng đang có thời kỳ thành công cùng thế hệ vàng ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Anh sau đó có màn "đòi nợ" khi thắng 1-0 ở vòng bảng World Cup 2002, nhưng ký ức về những cuộc đối đầu giữa 2 đội vẫn luôn mang đến sức hút đặc biệt mỗi khi lá thăm đưa họ gặp nhau.

Cả đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina đều phải trải qua những trận tứ kết đầy nhọc nhằn để góp mặt ở bán kết. Đội tuyển Anh ngược dòng thắng đội tuyển Na Uy 2-1 sau hiệp phụ nhờ cú đúp của Jude Bellingham, trong khi đội tuyển Argentina cũng cần 120 phút để vượt qua đội tuyển Thụy Sĩ với tỷ số 3-1.

Jude Bellingham đang có phong độ hủy diệt ẢNH: REUTERS

Điểm chung của 2 đội là đều chưa thể hiện sự áp đảo tuyệt đối ở vòng knock-out, nhưng lại cho thấy bản lĩnh của những ứng viên vô địch khi luôn biết cách vượt qua thời điểm khó khăn. Với đội tuyển Anh, niềm hy vọng lớn nhất là phong độ chói sáng của Bellingham và khả năng săn bàn của Harry Kane. Trong khi đó, đội tuyển Argentina vẫn sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm từng vô địch World Cup, cùng những vệ tinh như Julian Alvarez, Lautaro Martinez hay Alexis Mac Allister sẵn sàng tạo khác biệt bên cạnh Lionel Messi.

Messi đứng trước cơ hội giành cúp vàng lần thứ hai liên tiếp ẢNH: REUTERS

Xét về thành tích đối đầu, đội tuyển Anh có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, đội tuyển Argentina nhiều lần chứng minh họ là đội bóng rất bản lĩnh ở các trận đấu lớn, đặc biệt tại World Cup. Chính vì vậy, màn tái ngộ tại bán kết World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài lịch sử của một trong những cặp đấu giàu cảm xúc và đáng xem nhất bóng đá thế giới.