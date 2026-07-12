HLV Thụy Sĩ bức xúc về thẻ đỏ của Embolo: 'VAR đã can thiệp đau đớn, phá hỏng mọi thứ’

Chiếc thẻ đỏ phá hỏng trận đấu của Thụy Sĩ

Tiền đạo Embolo đã phải nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ ở phút 72, chỉ 5 phút sau khi Dan Ndoye ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Thụy Sĩ. Trọng tài ban đầu đã rút thẻ vàng cho tiền vệ Leandro Paredes bên phía Argentina, trước khi VAR can thiệp và xác định rằng Embolo không hề bị phạm lỗi.

Ông Yakin bức xúc: "Chắc chắn không có lý do gì để rút thẻ vàng thứ hai cho Embolo. Đó là một tình huống vô hại. Lẽ ra trọng tài nên cho trận đấu tiếp tục. Chúng tôi đã bị trừng phạt bởi một điều luật không thể chấp nhận được. Tôi không thể hiểu nổi nó. Việc họ (tổ VAR) can thiệp một cách không cần thiết là vô cùng đau đớn. Đây là một điều luật chẳng có chút liên quan gì đến bóng đá. Nó đã phá hỏng trận đấu của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi buộc phải chấp nhận, nhưng thật đau đớn khi phải nhận thất bại theo cách này".

Embolo không hiểu vì sao mình nhận thẻ vàng thứ hai ẢNH: REUTERS

Thụy Sĩ đã thi đấu kiên cường cho đến phút 112, thời điểm Julian Alvarez tung cú sút xa tuyệt đẹp đưa bóng găm vào góc cao khung thành nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Lautaro Martinez ghi bàn thắng thứ ba để ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina.

Ông Yakin cho biết tình huống truất quyền thi đấu Embolo đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Trước đó, đội tuyển Thụy Sĩ đã kiểm soát thế trận rất tốt. Ông Yakin nhận định: "Tôi muốn dành lời khen ngợi cho toàn đội khi chúng tôi đã vùng lên mạnh mẽ sau khi bị nhà đương kim vô địch thế giới dẫn trước và thậm chí nắm giữ thế trận. Chúng tôi đang chơi áp đảo và kiểm soát trận đấu, thế rồi lại bị trừng phạt bởi một điều luật không thể chấp nhận được. Tôi không hiểu nổi. Các cầu thủ của tôi mới là những người hùng thực sự".

HLV Murat Yakin dẫn dắt Thụy Sĩ đá trên chân đương kim vô địch Argentina, trước khi chơi thiếu người ẢNH: REUTERS

Breel Embolo đã bật khóc nức nở sau khi nhận thẻ đỏ. HLV Yakin cho biết tiền đạo này đã hoàn toàn suy sụp. "Cậu ấy đã bị phạm lỗi rất nhiều lần và đã có một vài khoảnh khắc thi đấu cực kỳ ấn tượng trong trận này, nhưng rồi không thể tiếp tục giúp đỡ đội bóng được nữa. Tôi không hề trách cậu ấy. Rõ ràng là cậu ấy đang rất đau đớn vì không thể tiếp tục cống hiến cho đội tuyển. Đó là một sai lầm từ phía trọng tài", ông Yakin chia sẻ.

FIFA cần phải giải thích

Tiền vệ Remo Freuler của Thụy Sĩ cũng đặt dấu hỏi về sự can thiệp của VAR ở trận đấu này và kêu gọi FIFA phải đưa ra lời giải thích cho quyết định trên: "Tôi rất tự hào về đội bóng của mình. Bạn có thể thấy rõ là chúng tôi đã cống hiến 100% sức lực. Nhưng tôi không hiểu sao VAR có thể đưa ra một quyết định như vậy, và FIFA cần phải giải thích rõ ràng cho chúng tôi".