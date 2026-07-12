Trận bán kết World Cup 2026, Anh - Argentina ‘ngập tràn lịch sử xã hội và bóng đá’

Từ trận Anh - Argentina ở World Cup 1966 đã ra đời thẻ vàng thẻ đỏ

Một sự trùng hợp, đó là ở trận tứ kết đội tuyển Argentina gặp Thụy Sĩ ngày 12.7, các cầu thủ Argentina ra sân với cánh tay đeo băng đen. Đó là để tưởng nhớ cựu thủ quân đội tuyển nước này, ông Antonio Rattin, người vừa qua đời ngày 11.7 ở tuổi 89.

Các cầu thủ Argentina đeo băng đen trên cánh tay để tưởng nhớ cựu đội trưởng huyền thoại, Rattin, người được nhớ đến với việc ra đời thẻ vàng, thẻ đỏ trong bóng đá Ảnh: Reuters

Ông Rattin là đội trưởng đội tuyển Argentina thi đấu tại World Cup 1966, trong trận đấu mà lịch sử gọi là "Trận chiến Rattin". Đó là trận tứ kết gặp đội tuyển Anh và trở nên rất nổi tiếng.

Khi đó, ông Rattin bị trọng tài người Đức, Rudolf Kreitlein đuổi khỏi sân sau một tình huống tranh cãi. Nhưng vì thời đó bóng đá chưa có thẻ phạt như ngày nay. Thế là, ông Rattin vẫn ở lì trên sân trong 10 phút, ông tranh cãi và thậm chí còn làm nát lá cờ phạt góc của phía chủ nhà nước Anh.

Có nhiều tư liệu cho rằng, sự cố xảy ra là do bất đồng ngôn ngữ, vì ông Rattin nói tiếng Tây Ban Nha, còn trọng tài Kreitlein nói tiếng Đức. Nên không ai hiểu ai. Ông Rattin trước khi bị hai cảnh sát Anh đưa ra khỏi sân, là biện pháp cuối cùng, ông còn ngồi lên một chiếc thảm đỏ vốn chỉ dành cho Nữ hoàng Anh, theo MARCA.

Sau sự cố đó, khiến FIFA phải tạo ra hệ thống thẻ phạt gồm thẻ đỏ để truất quyền thi đấu và thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ, nhằm tránh xảy ra các sự cố như trên. Hệ thống thẻ phạt này lần đầu được áp dụng tại World Cup 1970 ở Mexico và duy trì đến nay.

Sau khi giải nghệ, ông Rattin tham gia chính trường. Giai đoạn 2001 - 2005, ông là nghị sĩ Hạ viện, trở thành cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp của Argentina.

Ký ức về Maradona sống lại trước trận bán kết World Cup Anh - Argentina

Trận bán kết Anh - Argentina thật đúng với những gì World Cup 2026 cần có

Ngoài sự liên quan này, cũng theo MARCA: "Trận bán kết Anh - Argentina thật đúng với những gì World Cup này cần có, và nó sẽ hoàn thành một trận bán kết ngoạn mục.

Trận đấu đấu này sẽ mang tính lịch sử, giữa hai quốc gia rõ ràng có những vấn đề xã hội và thể thao chưa được giải quyết (Chiến tranh Falklands). Đây là một trận đấu bóng đá, nhưng 74 ngày đó vào năm 1982, đã khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng đến mức kéo dài cho đến ngày nay".

CĐV Argentina thường xuyên hô vang khẩu hiệu, ai không nhảy đều là người Anh, để trêu chọc đối thủ Ảnh: Reuters

Đỉnh điểm cho sự căng thẳng này là trận đấu lịch sử ở tứ kết World Cup 1986, khi huyền thoại Diego Maradona đã chuộc lỗi cho người dân của mình bằng chiến thắng của Argentina trước đội tuyển Anh với tỷ số 2-1. Trong đó, ông ghi cả hai bàn thắng mà đến nay người ta vẫn gọi là bàn thắng "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ".

"Và bạn thấy đấy, ai không nhảy đều là người Anh", các CĐV Argentina thường xuyên hô vang khẩu hiệu này trên khán đài để trêu chọc các CĐV người Anh.

Và trận đấu vào ngày 16.7 tới đây (giờ Việt Nam) ở Atlanta sẽ rất nóng bỏng, ít nhất là trên sân, MARCA nhấn mạnh. Đó là thời điểm trận bán kết Anh - Argentina diễn ra trên sân Mercedes-Benz tại Atlanta vào lúc 2 giờ ngày 16.7.

Điều thú vị là cuộc đọ sức này trước đây lại chưa từng có sự góp mặt của Messi, người chưa bao giờ trong sự nghiệp (cả giao hữu lẫn chính thức), khoác áo đội tuyển Argentina đối đầu với đội tuyển Anh kể từ khi anh ra mắt đội tuyển vào năm 2005.

Cơ duyên, tại World Cup 2026, Messi đã có cơ hội đối đầu đội tuyển Anh trong "vũ điệu cuối cùng" của mình, và tìm kiếm cơ hội vào chung kết để bảo vệ ngôi vô địch.