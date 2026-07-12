Argentina sẽ đá bán kết cực hay: Đánh bại đội tuyển Anh, mở toang cửa lấy chức vô địch World Cup?

Lịch sử đứng về phía Argentina

Đội tuyển Argentina đã trở lại bán kết World Cup, sau chiến thắng kịch tính 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút. 3 bàn thắng của Alexis MacAllister, Julian Alvarez và Lautaro Maảtinez không chỉ giúp Argentina vượt qua một trận chiến khổ sở nữa tại World Cup, mà còn thu hẹp đáng kể quãng đường bước lên đỉnh cao.

Argentina chỉ còn cách chức vô địch thế giới thứ tư đúng 2 trận đấu nữa, mà trước mắt, là trận bán kết với Anh lúc 2 giờ ngày 16.7.

Argentina góp mặt tại bán kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong 14 lần đối đầu trước đó, Anh chiếm ưu thế với 6 chiến thắng (hòa 5, thua 3). Tuy nhiên, những lần thất bại của "Tam Sư" đều là nỗi ám ảnh mang sức nặng lịch sử, như trận thua 0-2 bởi cú đúp của huyền thoại Diego Maradona ở World Cup 1986. Argentina không ngán ngại Anh, đặc biệt khi, Messi cùng đồng đội là đương kim vô địch World Cup, còn Anh đã trải qua 60 năm không đăng quang tại sân chơi thế giới.

Lịch sử cũng đứng về phía Argentina. Đội bóng xứ tango đã toàn thắng cả 5 trận bán kết từng đấu trước đây, khi lần lượt đánh bại Mỹ (6-1, World Cup 1930), Bỉ (2-0, World Cup 1986), Ý (1-1, thắng 4-3 trên chấm luân lưu, World Cup 1990), Hà Lan (0-0, thắng 4-2 trên chấm luân lưu, World Cup 2014) và Croatia (3-0, World Cup 2022). Tức là, chỉ cần vượt qua tứ kết, chắc chắn Argentina sẽ lọt tới chung kết. Trong 5 trận chung kết Argentina đã chơi, đội thắng 2 trận (1986, 2022) để lên đỉnh thế giới. Argentina cũng vô địch World Cup 1978, nhưng giải đấu năm đó không có thể thức bán kết, mà chia làm hai giai đoạn vòng bảng.

Trong khi Argentina đá bán kết cực hay, Anh lại chơi bán kết... rất tệ. Sau chức vô địch World Cup 1966, Anh không thắng thêm bất cứ trận bán kết World Cup nào. "Tam Sư" thua Tây Đức ở World Cup 1990, rồi bị Croatia loại tại World Cup 2018.

Ở World Cup 2022, trong khi Argentina lên ngôi vô địch, Anh lại bị Pháp loại tại tứ kết với trận thua 1-2.

Phía sau lưng Argentina là bức tường thành lịch sử, còn với Anh, nỗ lực hết mình là con đường duy nhất để thầy trò HLV Thomas Tuchel đảo ngược cuộc chơi. Tại World Cup 2026, Anh thắng Croatia (4-2), Panama (2-0) và hòa Ghana (0-0) để dẫn đầu bảng đấu, sau đó thắng CHDC Congo (2-1), Mexico (3-2) và Na Uy (2-1) để góp mặt tại bán kết.