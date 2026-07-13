Bán kết Pháp đại chiến Tây Ban Nha: Mbappe và Yamal chưa chắc là chìa khóa, tại sao?

Trong bóng đá hiện đại, những trận cầu lớn không chỉ được định đoạt bởi người chạm bóng cuối cùng, mà còn bởi những cầu thủ kiểm soát cách trái bóng được luân chuyển. Đó là lý do Rodri, Fabian Ruiz hay Aurelien Tchouameni có thể ảnh hưởng đến trận bán kết nhiều hơn bất kỳ tiền đạo nào.

Mbappe và Yamal vẫn là những ngôi sao lớn nhất nhưng tuyến giữa có thể mới là nơi quyết định trận đấu ẢNH: REUTERS

Tây Ban Nha muốn kiểm soát mọi thứ từ trung tuyến

Đội tuyển Tây Ban Nha vào bán kết sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ. Theo Reuters, La Roja tung ra 17 cú sút, trong khi đối thủ chỉ có 5 lần dứt điểm. Khả năng áp đặt thế trận ấy không chỉ đến từ hàng công, mà còn từ cách Rodri và Fabian Ruiz giữ nhịp, luân chuyển bóng và kéo đối thủ khỏi vị trí.

Lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha nhiều năm qua luôn được xây dựng từ tuyến giữa. Khi Rodri và các đồng đội kiểm soát tốt khu vực này, bóng sẽ được đưa đến chân Lamine Yamal trong điều kiện thuận lợi hơn, thay vì buộc cầu thủ trẻ phải tự tạo ra khác biệt trong thế bị vây ráp.

Trận bán kết World Cup giữa đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha diễn ra lúc 2 giờ ngày 15.7 (theo giờ Việt Nam) tại SVĐ Dallas (Mỹ).



Khả năng kiểm soát không gian và luân chuyển bóng của Rodri (áo đỏ) được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Tây Ban Nha làm chủ khu trung tuyến trước đội tuyển Pháp ẢNH: REUTERS

Rodri giữ vai trò cân bằng đội hình, làm điểm tựa trong khâu thoát pressing và che chắn trước hàng phòng ngự. Fabian Ruiz lại mang đến khả năng di chuyển linh hoạt, hỗ trợ tấn công và xâm nhập vòng cấm. Sự bổ trợ giữa 2 tiền vệ giúp Tây Ban Nha vừa duy trì quyền kiểm soát, vừa tạo ra nhiều hướng triển khai khác nhau.

Điều quan trọng nhất là Tây Ban Nha không cầm bóng chỉ để làm đẹp các con số. Mục tiêu của họ là buộc đối thủ phải lùi sâu, kéo giãn cấu trúc phòng ngự rồi tìm khoảng trống cho Yamal, Dani Olmo hoặc các cầu thủ băng lên từ tuyến sau.

Không phải Mbappe hay Yamal, tuyến giữa mới quyết định bán kết World Cup

Nếu Rodri có đủ thời gian xử lý và Fabian Ruiz liên tục nhận bóng giữa các tuyến, đội tuyển Pháp sẽ phải phòng ngự trong thời gian dài. Khi đó, sức ép không chỉ đến từ Yamal ở biên mà còn từ những pha xâm nhập bất ngờ của các tiền vệ.

Pháp chờ khoảnh khắc chuyển trạng thái

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Pháp sở hữu tuyến giữa giàu sức mạnh và khả năng tranh chấp. Aurelien Tchouameni đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi bóng, che chắn trước hàng phòng ngự và phát động phản công. Đó là nền tảng để Mbappe khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Đội tuyển Pháp không nhất thiết phải giữ bóng nhiều hơn. Họ có thể chấp nhận lùi sâu trong từng thời điểm, nhường quyền kiểm soát cho đối thủ rồi chờ cơ hội cắt bóng ở trung tuyến. Chỉ cần 1 pha tranh chấp thành công hoặc 1 đường chuyền hướng lên phía trước, đội bóng này có thể đưa Mbappe vào tình huống thuận lợi.

Aurelien Tchouameni giữ vai trò thu hồi bóng và phát động phản công trong hệ thống của đội tuyển Pháp ẢNH: REUTERS

Đó là điểm khác biệt lớn giữa 2 đội. Tây Ban Nha muốn dùng tuyến giữa để kiểm soát nhịp độ, còn đội tuyển Pháp xem khu vực này là nơi phát động những đợt chuyển trạng thái nhanh.

Nếu Tchouameni cùng các tiền vệ Pháp áp sát tốt, Rodri có thể bị hạn chế không gian xử lý. Khi đó, Tây Ban Nha sẽ gặp khó trong việc đưa bóng lên tuyến trên, còn Yamal buộc phải lùi sâu hơn để nhận bóng. Ngược lại, nếu Tchouameni bị kéo khỏi vị trí, khoảng trống trước hàng phòng ngự Pháp sẽ mở ra cho Fabian Ruiz hoặc Dani Olmo khai thác.

Cuộc chiến ở trung tuyến vì thế không chỉ là chuyện đội nào giữ bóng nhiều hơn. Quan trọng hơn là đội nào kiểm soát được không gian, giành lại bóng ở vị trí thuận lợi và đưa bóng đến hàng công nhanh hơn.

Fabian Ruiz là mắt xích quan trọng giúp đội tuyển Tây Ban Nha kiểm soát thế trận và duy trì nhịp độ tấn công ẢNH: REUTERS

Mbappe và Yamal có thể tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ. Nhưng để những khoảnh khắc ấy xuất hiện, đội tuyển Pháp hoặc đội tuyển Tây Ban Nha trước hết phải giành quyền kiểm soát tuyến giữa.

Nếu Rodri và Fabian Ruiz làm chủ khu vực này, Tây Ban Nha có thể kéo trận đấu theo nhịp độ họ mong muốn và hạn chế các pha phản công của đối thủ. Ngược lại, nếu Tchouameni cùng các đồng đội liên tục cắt bóng rồi chuyển trạng thái, Mbappe sẽ có nhiều cơ hội đối mặt hàng thủ dâng cao của La Roja.