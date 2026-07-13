Cần công bằng hơn với Jordan Pickford

P ICKFORD LÀM GÌ… CŨNG SAI ?

Đội tuyển Anh thắng Na Uy 2-1 để vào bán kết World Cup 2026. Nhưng "Tam sư" thủng lưới trước, và các bình luận viên như Gary Neville, Roy Keane, Ian Wright đồng loạt chỉ trích: đấy là lỗi của thủ môn Jordan Pickford. Chẳng ai nói cầu thủ Na Uy Andreas Schjelderup "ăn may" trong pha ghi bàn mà khó có thể nói rằng Schjelderup đã sút bóng. Đấy có vẻ là quả tạt đưa bóng đến khu vực có Erling Haaland, và đấy hẳn nhiên là quả tạt không chính xác. Trong sự ngỡ ngàng của đa số người xem, bóng bay luôn vào góc cao khung thành Pickford. Anh không thể làm gì để cứu thua. Nhưng, bảo đấy là lỗi của Pickford thì hơi nặng nề.

Thủ môn Pickford góp công không nhỏ trong hành trình vào bán kết của đội tuyển Anh Ảnh: AFP

Và kể cả khi đã có nỗ lực cứu thua, thì Pickford… vẫn sai. Tờ báo Anh The Guardian chê Pickford trong những pha phá bóng: thật khó hiểu vì sao anh không bắt bóng nhiều hơn? Trên thực tế, chính vì nỗ lực bắt bóng (nhưng không dính) mà thủ môn Na Uy Orjan Nyland để thua bàn quyết định trong trận đấu này. Quả bóng Trionda tại World Cup 2026 được cho là rất… nguy hiểm. Ngay trước đó, thủ môn Senne Lammens cũng bắt không dính bóng, để thua bàn quyết định khiến Bỉ bị loại trước Tây Ban Nha. Thủ môn Kim Seung-gyu bắt không dính bóng, khiến Hàn Quốc bị loại bởi Nam Phi ở vòng bảng. Còn rất nhiều trường hợp như thế nữa.

Trong hầu hết trường hợp, Pickford đều xử lý bóng thành công để bảo vệ khung thành, và đấy là một phần nguyên nhân giúp Anh tiến vào bán kết. Nhưng tất nhiên, hào quang chỉ thuộc về Jude Bellingham hoặc Harry Kane, vì các pha ghi bàn của họ. Phần mình, Pickford mà không bị chỉ trích sau mỗi trận đấu là đã tốt rồi. Trận thắng cực kỳ quan trọng trước Na Uy là một ví dụ điển hình. Đấy là trận đấu mà Pickford đi vào lịch sử với tư cách tuyển thủ Anh thi đấu nhiều nhất (18 trận) ở đấu trường World Cup xưa nay. Và đấy thật sự là một kỷ lục có ý nghĩa lớn.

B ỐN LẦN VÀO ĐẾN BÁN KẾT, VÀ CHƯA DỪNG LẠI

Với Pickford trong khung thành, đội Anh đã vào đến bán kết ở 4 trong 5 giải đấu lớn gần đây (World Cup 2018, 2026; EURO 2020, 2024), bằng với số lần vào đến bán kết các giải đấu lớn trong toàn bộ lịch sử trước đó của "Tam sư". Ít nhất, Pickford đã góp công đưa Anh vào đến 2 trận chung kết. Trong suốt lịch sử trước đó, Anh chỉ vào đến chung kết một lần duy nhất ở các giải đấu lớn.

Trước Pickford, Anh bị xem là đội có truyền thống đá luân lưu 11 m kém cỏi. Chính Pickford đã tỏa sáng, đem về cho "Tam sư" chiến thắng đầu tiên trong màn đá luân lưu 11 m, để đội này vào đến bán kết World Cup 2018. Cũng nhờ Pickford mà Anh lại thắng Thụy Sĩ ở chấm luân lưu 11 m, để vào chung kết EURO 2024. Đáng lẽ Anh đã vô địch EURO 2020 nhờ tài bắt 11 m luân lưu của Pickford (nhưng "Tam sư" thua vì cách xếp người đá 11 m được cho là… kỳ lạ của HLV Southgate).

Nhưng, Pickford chưa bao giờ được xem là người hùng của bóng đá Anh. Hỏi đâu là thủ môn Anh tuyệt vời nhất, thì tùy theo thế hệ, người ta sẽ lập tức nêu tên Gordon Banks, Alex Stepney, Ray Clemence, Peter Shilton, David Seaman. Không đánh giá cao Pickford cũng được, nhưng xem anh là mục tiêu chỉ trích thì rất quá đáng!

Ngoài Harry Kane, có cả chục cầu thủ từng mang băng thủ quân đội tuyển Anh kể từ khi Pickford xuất hiện trong đội tuyển này. Nội trong hàng ngũ đội tuyển tham dự World Cup hiện nay đã có Marcus Rashford, Declan Rice, John Stones, Marc Guehi, Dean Henderson. Trước đây là Harry Maguire, Kyle Walker, Kieran Trippier, Eric Dier, Raheem Sterling, Gary Cahill… Pickford thì chưa bao giờ, dù anh đang là thành viên kỳ cựu, ở tuổi 32. Sau khi HLV Southgate rút lui, HLV lâm thời Lee Carsley thậm chí đã gạt Pickford ra khỏi khung thành. May thay, HLV Thomas Tuchel đã lại tin dùng Pickford khi ông tiếp quản "Tam sư" vào năm 2025.

Hậu vệ Anh Ezri Konsa nói về Pickford: "Phải có nguyên nhân thuyết phục, Pickford mới xứng đáng với số trận đấu của anh. Tôi có cảm giác an tâm khi một thủ môn như Pickford sau lưng mình".