Siêu máy tính Opta dự đoán quá chuẩn, Pháp dễ dàng đánh bại Ma Rốc!

Bàn mở tỷ số đẳng cấp của Mbappe mở ra chiến thắng 2-0 cho Pháp trước Ma Rốc ảnh: reuters

Pháp dễ dàng tái lập chiến thắng Ma Rốc 2-0 như World Cup 2022

Trước thềm tứ kết World Cup 2026, siêu máy tính Opta đã đưa mức dự đoán cơ hội vô địch vô địch của Pháp lên cao nhất với 37,54%, cao gần như gấp đôi đội đứng thứ 2 là Tây Ban Nha (19,20%).

Cách biệt còn lớn hơn ở ứng cử viên thứ 3 là Argentina khi Messi và các đồng đội chỉ có 15,68% cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch đã đạt được ở kỳ World Cup tại Qatar 4 năm trước. Trong khi đội tuyển Anh xếp thứ 4 với 15,48%.

Rạng sáng ngày 10.7, người ta đã thấy siêu máy tính Opta quá đúng như cách Pháp dễ dàng đánh bại Ma Rốc ở trận tứ kết đầu tiên trên sân Boston.

Đội tuyển Pháp đang là tập thể quá mạnh ảnh: Reuters

Trong một thế trận chặt chẽ và hoàn toàn trên cơ toàn diện, 2 bàn thắng của Mbappe và Dembele đã giúp những Chú gà trống Gô-loa hiên ngang bước vào vòng tứ kết, cho thấy mọi sự đánh giá cao về họ đều cực kỳ đúng đắn.

Tỷ lệ cú dứt điểm 21 - 4 (trúng đích là 8-1), trong đó có 9 cú sút trong vòng cấm địa của Mbappe và đồng đội, cho thấy đội tuyển Pháp vẫn ở một tầm khác hoàn toàn đối thủ Ma Rốc - đội bóng châu Phi xuất sắc nhất World Cup 2026 chỉ có 0,16% cơ hội vô địch trước trận đấu này.

Mbappe đã bắt kịp Messi để có bàn thắng thứ 8, cùng nhau tạm dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng tại World Cup 2026, trong khi người đồng đội của anh, đương kim Quả bóng vàng Dembele cũng đã có bàn thắng thứ 5.

Dembele tham gia cuộc đua Chiếc giày vàng với bàn thắng thứ 5 tại World Cup 2026 ảnh: reuters

Trên hết, HLV Didier Deschamps trong kỳ World Cup cuối cùng dẫn dắt đội tuyển quốc gia quê hương đã tạo ra một tập thể đầy hứa hẹn, đầy cân bằng và gắn kết phía sau để làm bệ phóng cho hàng công nguyên tử mang tên Mbappe - Dembele - Olise và Doue.

Sau khi lọt vào bán kết, đội tuyển Pháp sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ (dự kiến đá lúc 2 giờ Việt Nam ngày 11.7 tại Los Angeles). Cuộc chạm trán giữa Les Bleus và La Roja sẽ được xem là chung kết sớm giữa 2 nhà vô địch thế giới đang dẫn đầu bảng dự đoán của Opta.

Cũng nói thêm, việc tái lập chiến thắng 2-0 trước Ma Rốc rạng sáng ngày 10.7 giúp Pháp trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử có 3 lần liên tiếp lọt vào bán kết World Cup, sau Brazil và Đức.