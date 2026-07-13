Vòng tứ kết nhiều tranh cãi

FIFA PHỦ NHẬN BÓNG CHẠM DÂY CÁP

Tranh cãi nổ ra ở tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của đội tuyển Anh trước Na Uy. Theo đó, Haaland cùng các cầu thủ Na Uy phản ứng gay gắt với trọng tài, cho rằng bóng đã chạm vào dây cáp treo robot camera trên SVĐ làm thay đổi hướng trước khi Bellingham ghi bàn vào phút 45+2.

Embolo nhận thẻ đỏ bởi luật mới ở World Cup 2026 Ảnh: REUTERS

Bellingham trở thành người hùng của đội tuyển Anh khi ghi thêm bàn thắng ở hiệp phụ (phút 93) giúp "Tam sư" giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành vé vào bán kết. Ngay sau trận đấu, FIFA ra thông báo phủ nhận tình huống gây tranh cãi trên. "Trước bàn thắng của đội tuyển Anh ở phút 45+2 trước Na Uy, dữ liệu từ công nghệ bóng kết nối (Connected Ball) không ghi nhận tín hiệu cho thấy bóng chạm vào dây cáp treo trên sân khi đang bay. Vì vậy, không có bằng chứng cho thấy quỹ đạo quả bóng đã bị thay đổi trước khi bàn thắng được ghi", FIFA cho biết.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ: "Bỏ qua tình huống gây tranh cãi, đội tuyển Anh xứng đáng với chiến thắng trước Na Uy. Rõ ràng với đội hình có chiều sâu cùng đấu pháp hợp lý, đội tuyển Anh chủ động chơi kiểm soát, chặt chẽ ở hiệp 1. Trong đó các hậu vệ đội tuyển Anh đã khóa chặt chân sút số 1 của Na Uy là Haaland. Sang hiệp 2, HLV Tuchel cho thấy sự lão luyện khi tung các nhân tố mới vào sân, đẩy tốc độ lên cao và gia tăng sức ép. Khi Harry Kane bị phong tỏa, đội tuyển Anh có ngay Bellingham tỏa sáng. Đáng khen cho nỗ lực của các cầu thủ đội tuyển Na Uy nhưng công bằng mà nói, tấm vé đi tiếp cho đội tuyển Anh là hợp lý, phản ánh đúng thực lực của họ".

T IẾC CHO TẤM THẺ ĐỎ CỦA E MBOLO

Trước đội tuyển Argentina được đánh giá cao hơn, lại sớm có bàn thắng ở phút thứ 10 do công Allister, đội tuyển Thụy Sĩ có trận đấu rất hay, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 67 do công Ndoye.

Thế nhưng tấm thẻ đỏ của tiền đạo Embolo ở phút 71 đã tạo ra bước ngoặt trận đấu. Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Paredes (Argentina) sau va chạm với Embolo. Tuy nhiên sau đó trọng tài tham khảo VAR, nhận định Embolo ăn vạ và rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu tiền đạo này đồng thời xóa thẻ vàng cho Paredes. Ông Đoàn Minh Xương cho biết quy định mới về việc nhầm lẫn danh tính (mistaken identity) bắt đầu dùng tại World Cup 2026 đã được áp dụng trong trường hợp của Embolo. "Theo tôi, đã là luật thì công bằng cho tất cả. Tiếc cho đội tuyển Thụy Sĩ bởi họ có trận đấu đầy nỗ lực, thậm chí có thời điểm thi đấu áp đảo trước Argentina. Chơi thiếu người nhưng đội tuyển Thụy Sĩ vẫn kéo được đối thủ qua hiệp phụ trước khi nhận thất bại. Tuy nhiên đội tuyển Argentina cũng cho thấy bản lĩnh của một "ông lớn", ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Khi ngôi sao số 1 Messi bị khóa chặt thì các vệ tinh còn lại biết cách tỏa sáng", ông Đoàn Minh Xương nhận định.

Bất chấp những sự cố, tranh cãi, đã không có bất ngờ lớn khi đội tuyển Anh và Argentina cùng giành chiến thắng để gặp nhau ở trận bán kết 2. Trận bán kết 1 là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Pháp với Tây Ban Nha.



