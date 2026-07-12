Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh

Và đáng nói, người đá cặp trung vệ với Guehi là John Stones, trung vệ sát cánh với Haaland ở nhiều mùa giải qua. Guehi dập, Stones bọc lót là "combo" quá hoàn hảo. Đáng nói, đây mới là trận đá chính đầu tiên của cựu cầu thủ Everton ở World Cup 2026