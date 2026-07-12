Thể thao World Cup 2026 Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh Đồng Nguyên Khang - dongnguyenkhang@gmail.com 12/07/2026 07:55 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Trong ngày phải chạm trán với 2 người đồng đội ở Manchester City, Erling Haaland không thể hiện được nhiều và cùng Na Uy nói lời chia tay World Cup 2026. Truyền thông Anh đã cảnh báo thầy trò HLV Thomas Tuchel rất nhiều về sự nguy hiểm của Erling Haaland, người ghi 7 bàn ở World Cup 2026, tính đến trước tứ kếtẢNH: REUTERSTuy nhiên, nhà cầm quân người Đức có phương án khóa chặt Haaland. Chân sút của Na Uy chỉ có đúng 2 pha dứt điểm về phía khung thành của Jordan Pickford, gần như không để lại ấn tượng nàoẢNH: REUTERSHLV Tuchel bố trí Marc Guehi, người tập luyện mỗi ngày với Haaland ở Manchester City, theo kèm ngôi sao của Na Uy như hình với bóngẢNH: REUTERSMỗi khi Haaland có bóng, Guehi lập tức lao vào tranh chấp, không để đối phương "rảnh chân"ẢNH: REUTERSGuehi cũng có sức mạnh thể chất cực kỳ ấn tượng, không hề lép vế trong các cuộc đấu tay đôi với HaalandẢNH: REUTERSKhi phải chạm trán trung vệ quá hiểu mình, Haaland gặp khó. Anh tỏ ra đuối sức trong hiệp phụ thứ nhất và bị thay ra ở phút 106ẢNH: REUTERSVà đáng nói, người đá cặp trung vệ với Guehi là John Stones, trung vệ sát cánh với Haaland ở nhiều mùa giải qua. Guehi dập, Stones bọc lót là "combo" quá hoàn hảo. Đáng nói, đây mới là trận đá chính đầu tiên của cựu cầu thủ Everton ở World Cup 2026ẢNH: REUTERSCó lẽ, cặp trung vệ Guehi - Stones là "món quà" mà HLV Tuchel dành riêng cho HaalandẢNH: REUTERSNhưng cũng khó trách Haaland. Anh có chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn và biết cách định đoạt trận đấuẢNH: REUTERSNhưng với những gì đã thể hiện, Haaland và Na Uy xứng đáng nhận sự tôn trọngẢNH: REUTERS Tin liên quan Quế Ngọc Hải: Haaland rất hay, nhưng Anh sẽ chiến thắng và vô địch World Cup 2026 Trước cuộc đối đầu được chờ đợi giữa Anh và Na Uy tại tứ kết World Cup 2026, trung vệ Quế Ngọc Hải đánh giá rất cao phong độ của Erling Haaland. Dù vậy, anh vẫn đặt niềm tin vào thầy trò HLV Thomas Tuchel. Chấm điểm Na Uy - Anh: Haaland gần 'đội sổ', Bellingham cao chót vót, Harry Kane thấp đến choáng váng Khoảnh khắc bóng chạm dây camera khiến Na Uy bại trận oan nghiệt trước Anh? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề HAALAND Na uy anh World Cup 2026
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