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Thể thao World Cup 2026

Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Trong ngày phải chạm trán với 2 người đồng đội ở Manchester City, Erling Haaland không thể hiện được nhiều và cùng Na Uy nói lời chia tay World Cup 2026.
Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh- Ảnh 1.

Truyền thông Anh đã cảnh báo thầy trò HLV Thomas Tuchel rất nhiều về sự nguy hiểm của Erling Haaland, người ghi 7 bàn ở World Cup 2026, tính đến trước tứ kết

ẢNH: REUTERS

Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh- Ảnh 2.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức có phương án khóa chặt Haaland. Chân sút của Na Uy chỉ có đúng 2 pha dứt điểm về phía khung thành của Jordan Pickford, gần như không để lại ấn tượng nào

ẢNH: REUTERS

Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh- Ảnh 3.

HLV Tuchel bố trí Marc Guehi, người tập luyện mỗi ngày với Haaland ở Manchester City, theo kèm ngôi sao của Na Uy như hình với bóng

ẢNH: REUTERS

Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh- Ảnh 4.

Mỗi khi Haaland có bóng, Guehi lập tức lao vào tranh chấp, không để đối phương "rảnh chân"

ẢNH: REUTERS

Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh- Ảnh 5.

Guehi cũng có sức mạnh thể chất cực kỳ ấn tượng, không hề lép vế trong các cuộc đấu tay đôi với Haaland

ẢNH: REUTERS

Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh- Ảnh 6.

Khi phải chạm trán trung vệ quá hiểu mình, Haaland gặp khó. Anh tỏ ra đuối sức trong hiệp phụ thứ nhất và bị thay ra ở phút 106

ẢNH: REUTERS

Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh- Ảnh 7.

Và đáng nói, người đá cặp trung vệ với Guehi là John Stones, trung vệ sát cánh với Haaland ở nhiều mùa giải qua. Guehi dập, Stones bọc lót là "combo" quá hoàn hảo. Đáng nói, đây mới là trận đá chính đầu tiên của cựu cầu thủ Everton ở World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh- Ảnh 8.

Có lẽ, cặp trung vệ Guehi - Stones là "món quà" mà HLV Tuchel dành riêng cho Haaland

ẢNH: REUTERS

Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh- Ảnh 9.

Nhưng cũng khó trách Haaland. Anh có chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn và biết cách định đoạt trận đấu

ẢNH: REUTERS

Haaland 'tàng hình' vì chiêu cực độc của HLV đội tuyển Anh- Ảnh 10.

Nhưng với những gì đã thể hiện, Haaland và Na Uy xứng đáng nhận sự tôn trọng

ẢNH: REUTERS

 

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