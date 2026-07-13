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Không phải Mbappe hay Yamal, tuyến giữa mới quyết định bán kết World Cup
Video World Cup 2026

Không phải Mbappe hay Yamal, tuyến giữa mới quyết định bán kết World Cup

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Mbappe và Lamine Yamal sẽ là tâm điểm trước bán kết World Cup 2026, nhưng cuộc chiến thực sự nhiều khả năng nằm ở tuyến giữa, nơi đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha xây dựng toàn bộ cách vận hành.

Kylian Mbappe và Lamine Yamal là hai ngôi sao được chờ đợi nhất ở bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở tuyến giữa, nơi Rodri, Fabian Ruiz và Aurelien Tchouameni sẽ cạnh tranh quyền kiểm soát thế trận.

Đội tuyển Tây Ban Nha xây dựng lối chơi quanh Rodri và Fabian Ruiz. Theo Reuters, ở tứ kết gặp đội tuyển Bỉ, La Roja tung ra 17 cú sút so với 5 của đối thủ, cho thấy khả năng kiểm soát và tạo sức ép từ khu trung tuyến. Nếu bộ đôi này làm chủ thế trận, Lamine Yamal và các cầu thủ tấn công sẽ có nhiều khoảng trống hơn.

Không phải Mbappe hay Yamal, tuyến giữa mới quyết định bán kết World Cup

Trong khi đó, đội tuyển Pháp không cần cầm bóng quá nhiều. Tchouameni đóng vai trò thu hồi bóng và phát động phản công để Mbappe khai thác tốc độ. Chỉ một pha chuyển trạng thái thành công cũng có thể tạo ra khác biệt.

Bán kết không chỉ là màn đối đầu giữa Mbappe và Yamal, mà còn là cuộc đấu ở tuyến giữa. Đội kiểm soát tốt hơn khu vực này nhiều khả năng sẽ giành lợi thế và tiến gần tấm vé vào chung kết World Cup 2026.

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