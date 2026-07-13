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Con số nào sẽ quyết định trận bán kết World Cup Pháp - Tây Ban Nha
Video World Cup 2026

Con số nào sẽ quyết định trận bán kết World Cup Pháp - Tây Ban Nha

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Trận bán kết World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi những con số phía sau như tỷ lệ kiểm soát bóng, khả năng chuyển trạng thái và hiệu quả dứt điểm của đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha.

Bán kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha được chờ đợi với màn đối đầu giữa Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Tuy nhiên, lịch sử các trận knock-out cho thấy chiến thắng thường được quyết định bởi cách mỗi đội kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội.

Tây Ban Nha sẽ phát huy lối chơi kiểm soát bóng với Rodri và Fabian Ruiz ở tuyến giữa nhằm tạo khoảng trống cho hàng công. Ngược lại, đội tuyển Pháp sở hữu vũ khí phản công cực kỳ lợi hại với Mbappe. Theo Reuters, Pháp đã ghi 16 bàn tại World Cup 2026, riêng Mbappe đóng góp 8 bàn.

Con số nào sẽ quyết định trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha

Hiệu quả dứt điểm cũng sẽ là yếu tố then chốt. Ở vòng knock-out, cơ hội không nhiều và đội tận dụng tốt hơn thường là đội giành chiến thắng. Ngoài ra, chiều sâu đội hình có thể tạo khác biệt khi Mikel Merino đã ghi bàn quyết định ở 2 trận knock-out liên tiếp sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Vì vậy, ngoài màn tỏa sáng của Mbappe hay Yamal, những thống kê như tỷ lệ kiểm soát bóng, số pha chuyển trạng thái thành công, hiệu quả dứt điểm và đóng góp của các cầu thủ dự bị nhiều khả năng sẽ quyết định tấm vé vào chung kết World Cup 2026.

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