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Ký ức về Maradona sống lại trước trận bán kết World Cup Anh - Argentina
Video World Cup 2026

Ký ức về Maradona sống lại trước trận bán kết World Cup Anh - Argentina

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Từ ‘Bàn tay của Chúa’ của Diego Maradona đến những cuộc đối đầu đầy kịch tính suốt hơn 60 năm, đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina sẽ tiếp tục viết thêm một chương mới trong lịch sử khi chạm trán ở bán kết World Cup 2026.

Đội tuyển Anh đang nhỉnh hơn về thành tích đối đầu với 6 chiến thắng sau 14 lần gặp đội tuyển Argentina, trong khi đại diện Nam Mỹ mới thắng 3 trận. Tuy nhiên, mỗi lần 2 đội chạm trán đều vượt ra ngoài ý nghĩa của một trận bóng đá, nhất là sau Chiến tranh Falklands năm 1982.

Ở đấu trường World Cup, 2 đội đã gặp nhau 5 lần. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là tứ kết năm 1986, khi Diego Maradona ghi cả bàn thắng "Bàn tay của Chúa" lẫn "Bàn thắng của thế kỷ", giúp đội tuyển Argentina thắng 2-1. Đội tuyển Anh sau đó thắng 1-0 ở World Cup 2002, nhưng những cuộc đối đầu giữa 2 đội luôn được xem là biểu tượng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ký ức về Maradona sống lại trước trận bán kết World Cup Anh - Argentina

Trước màn tái ngộ năm nay, cả 2 đội đều phải trải qua những trận tứ kết đầy nhọc nhằn. Đội tuyển Anh vượt qua đội tuyển Na Uy 2-1 sau hiệp phụ nhờ cú đúp của Jude Bellingham, còn đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Thụy Sĩ 3-1 cũng sau 120 phút.

Dù chưa có màn trình diễn thật sự thuyết phục ở vòng knock-out, cả đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina đều cho thấy bản lĩnh của những ứng viên vô địch. Với lịch sử đối đầu nhiều duyên nợ cùng dàn ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Jude Bellingham hay Harry Kane, trận bán kết được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết thêm một chương đáng nhớ trong lịch sử World Cup.

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