Alexis Mac Allister mở tỷ số từ đường kiến tạo của Lionel Messi, nhưng Dan Ndoye gỡ hòa cho đội tuyển Thụy Sĩ trước khi Julian Alvarez và Lautaro Martinez ghi bàn trong hiệp phụ, đưa đội bóng Nam Mỹ vào bán kết.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp ở vòng knock-out đội tuyển Argentina phải rất vất vả mới giành chiến thắng. Trước đó, thầy trò HLV Lionel Scaloni phải cần hiệp phụ để vượt qua đội tuyển Cabo Verde và ngược dòng trước đội tuyển Ai Cập.

Điểm đáng chú ý là đội tuyển Argentina không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi. Dù chuỗi 9 trận liên tiếp ghi bàn tại World Cup của siêu sao 39 tuổi đã khép lại, anh vẫn để lại dấu ấn với 1 pha kiến tạo. Quan trọng hơn, những Alvarez, Lautaro Martinez hay Mac Allister liên tục biết cách tỏa sáng ở thời điểm quyết định, giúp đội bóng Nam Mỹ duy trì chuỗi 12 trận bất bại tại World Cup.

Nhọc nhằn vào bán kết, đội tuyển Argentina còn đủ sức bảo vệ ngôi vương

Chiến thắng trước đội tuyển Thụy Sĩ cũng để lại tranh cãi khi Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ 2 sau khi VAR xác định anh ngã trước khi có va chạm với Leandro Paredes, khiến đại diện châu Âu phải chơi thiếu người. Dù vậy, đội tuyển Argentina vẫn tạo được sức ép lớn trong hiệp phụ và xứng đáng giành vé đi tiếp.

Ở bán kết, đội tuyển Argentina sẽ gặp đội tuyển Anh - đội cũng phải thi đấu hiệp phụ mới vượt qua đội tuyển Na Uy. Cả 2 đều chưa có những màn trình diễn thật sự áp đảo ở vòng knock-out, nhưng đều cho thấy bản lĩnh của những ứng viên vô địch khi biết cách vượt qua nghịch cảnh. Cuộc so tài giữa Lionel Scaloni và Thomas Tuchel, cùng màn đối đầu giữa Messi và thế hệ ngôi sao trẻ của đội tuyển Anh hứa hẹn sẽ là trận đấu đáng chờ đợi nhất từ đầu World Cup 2026.